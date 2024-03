¿Ignorancia o mala fe en el Barça?

El FC Barcelona confundió (por decirlo de forma educada) a su masa social y a los medios de comunicación cuando anunció que creaba una “nueva” plataforma de streaming llamada Barça One (contenidos audiovisuales), cuando en realidad no tenía nada de nuevo, ya existía, y era exactamente lo mismo que Barça TV+, presentado en sociedad en febrero de 2020 y que estuvo produciendo películas, documentales y reportajes que se pudieron ver en la extinta Barça TV.

Ahora el FC Barcelona vuelve a confundir a todo el mundo anunciando que va a emitir por Barça One la ‘primera entrega’ de una serie llamada ‘L’Àlbum’ y que tendrá a Xavi Hernández como protagonista. No sé si es que los actuales responsables de Barça One nos toman por tontos, si tienen mala fe o simplemente mala memoria, pero ‘L’Àlbum’ es lo mismo que ‘The Album’, el formato de entrevista/reportaje que se emitió entre 2020 y 2021 y del que se crearon seis capítulos: Iniesta, Bakero, Rexach, Ronaldinho, Mascherano y Amor. Esté el título en catalán, inglés, japonés o chino, es lo mismo. Así que el capítulo de Xavi no es el primero, será el séptimo.

Esta obsesión por no querer reconocer lo mucho o poco bueno que se hizo en el pasado más reciente le nubla el sentido común a más de uno.