Un ídolo inesperado en el Johan Cruyff

El Barça se impuso con solvencia a un Getafe que, fiel al credo de su entrenador, se dedicó a dar palos y a jugar poco. De hecho, de eso tuvo gran parte de la culpa el equipo de Flick porque robó el balón y se lo quedó en propiedad. Fueron tres goles, pero hubo ocasiones para más. Eso lo vio todo el mundo, pero pasaron más cosas.

El Johan Cruyff es un estadio pequeño y eso provoca que la distancia entre la afición y los futbolistas sea muy corta. Pero también la prensa y su labor acaba siendo vecina ineludible de quienes han llenado el aforo tanto ante el Valencia como ante el Getafe.

No todos los ídolos visten de corto

De ahí que las narraciones de la radio se cuelen en el ambiente. Ocurrió con Alfredo Martínez, colaborador de SPORT y locutor de los encuentros del Barça para Onda Cero. Cantó el primero de los goles (y luego el segundo y también el tercero) con tanta energía que sorprendió a quienes, delante suyo, ocupaban varios asientos VIP. Con el primer tanto hubo sorpresa, pero ante el resto todo fueron aplausos, los que se ganó el narrador con su vozarrón. Incluso dio la sensación que los allí presentes querían más.

Bordalás fue protagonista en el Barça-Getafe / Dani Barbeito

Pero los grandes, sí

Los seguidores, sin embargo, llegaron a Sant Joan Despí a ver a los futbolistas, que para eso pagan una entrada que en ningún caso era barata. Había ganas de ver, entre otros muchos, a Rashford tras sus dos goles en Newcastle. Marcus no fue titular, pero, nada más empezar a calentar en el minuto 36 del primer tiempo, fue ovacionado por la afición situada en la zona en la que trabajaba. Rashford ha caído de pie en el Barça.

El diálogo de Koundé con De Burgos Bengoetxea

Hay que ser muy sucio y muy constante para sacar de sus casillas a Jules Koundé, un hombre tranquilo incluso cuando juega a fútbol. No es que no le ponga energía, que le sobra, sino que se toma la vida con una calma que traslada al terreno de juego, sobre todo cuando se trata de compañerismo.

Así que ver al lateral cabreado y superado por las faltas, una tras otras, la mayoría sin sentido, que recibió por parte de los futbolistas del Getafe, fue extraño. Tanto como la charla que mantuvo con el colegiado, De Burgos Bengoetxea, que le hizo casi de padre animándole a que no entrara al juego de sus rivales. Kounde se ha ganado el respeto de todos en el mundo del fútbol, pero a veces parece que eso no sea suficiente. El árbitro vizcaíno sí tuvo un buen gesto con él.

Jules Koundé, futbolista del FC Barcelona / AFP

Flick devuelve el cariño a los aficionados

Ocurrió con el marcador ya registrando un 3-0 inapelable para el Barça ante el Getafe. Bien entrada la segunda mitad, un sector de la grada, el que estaba a medio camino entre la zona de Tribuna y el Gol Norte del Johan Cruyff, se arrancó con un cántico dedicado al técnico: "¡Flick, Flick, Hansi Flick, Flick!".

Pese a estar aún plenamente concentrado en lo que sucedía sobre el césped, el alemán no dudó en levantar el brazo a modo de saludo para agradecer los ánimos por parte de la afición culé, con la que logró conectar desde el primer día. La conexión de Flick con el Barça es total.