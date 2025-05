"No nos ha ido bien cuando hemos ido de víctimas"

El presidente del Barça habló en TV3 con motivo del especial "Nit dels campions" con Xavier Valls y Xavi Torres como entrevistadores. Joan Laporta no quiso entrar a criticar la estrategia del Real Madrid pero quiso destacar la posición propia del club blaugrana.

Joan Laporta abordó la situación arbitral en la que se intuyen cambios importantes en el Comité técnico de árbitros: "Hay un comité de clubs creado para mejorar el tema arbitral. Nosotros no formamos parte de esta comisión pero podemos ser invitados. Estamos trabajando en ideas para mejorar el colectivo arbitral y hacerles más fácil su labor"

"No queremos quejarnos"

Joan Laporta no quiso entrar en la dinámica de quejarse de los árbitros y sus actuaciones: "Queremos quejarnos lo mínimo posible. No nos ha ido bien históricamente ir de víctimas. Los árbitros se están profesionalizando. El VAR crea unas distorsiones que hay que mejorar."

Laporta, antes de su entrevista en TV3 / J. Ferrándiz

El presidente blaugrana argumentó su postura en este sentido: "Prefiero facilitar el trabajo de los árbitros y no condicionarlos. Nadie puede decir que esta temporada nos han beneficiado los arbitrajes".

Dicho esto el máximo mandatario barcelonista añadió que "hemos sufrido una campaña que inició el caso Negreira y se va a acabar demostrando que somos inocentes. Los intentos de desestabilización han sido feroces".

"Prefiero no hablar del Real Madrid"

Laporta evitó referirse de manera directa a las quejas de Real Madrid TV y a la política radical del conjunto blanco en cuanto a los árbitros: "Prefiero no hablar del Real Madrid, ellos tienen su estrategia. Y todas las estrategias son para ganar. "

Cuestionado sobre como piensa luchar en los despachos para que el Barça no resulte perjudicado Laporta ha sido contundente: "Nuestra estrategia para ganar es fútbol, fútbol, fútbol." ¿No hacen falta despachos y pasillos? "Nuestra postura se basa en mostrar una crítica constructiva para que nos perjudiquen lo mínimo posible. "

Joan Laporta, protagonista en TV3 / Enric Fontcuberta / EFE

¿El Barça ha de ser mucho mejor para ganar títulos? "Sí, históricamente ha sido así y esta temporada es un ejemplo. Se han ganado tres títulos".

La famosa 'butifarra'

Cuestionado sobre la famosa butifarra que realizó en Arabia Saudí cuando se supo que el Barça podía alinear a Dani Olmo y Pau Víctor Joan Laporta reconoció que "me salió del alma" y añadió que el contexto era delicado: "Eran unánimes las críticas que estábamos recibiendo y estaba convencido de que teníamos razón, era contra todos los elementos. No entendí que los nuestros se aliasen con las teorías de nuestros rivales".

Laporta ha desvelado que Flick le pidió que explicara la situación a la plantilla y ha confesado que "era una situación límite y que hicimos lo que teníamos que hacer que era defender los intereses del club hasta el final".

Laporta, durante su entrevista en TV3 / J. Ferrándiz

Laporta recordó que "la Federación y La liga se unieron contra nosotros y por suerte el Consejo nos dio la razón". Preguntado sobre la figura de Tebas Laporta no quiso hacer sangre: "Él defiende a La liga y tiene su manera de entender las cosas, me merece un respeto pero nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados".

¿Le ha felicitado Florentino Pérez y Tebas? Laporta no quiso mojarse: "No he puedo ver todos los whatsapps, pero el Real Madrid cuida estos detalles tienen una actitud muy cordial. No he tenido tiempo de verlo. El presidente de La Liga dijo algo públicamente felicitándonos."

Joan Laporta tenía claro qué es lo que quería comentar y en que jardines no quería entrar.