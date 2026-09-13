El idilio de Pedri en la 'montaña rusa' del Ciutat de València como aliciente del Levante - Barça

El Barça llega este domingo (16.15 horas) al Ciutat de València como una locomotora a toda máquina. Líder de LaLiga con pleno de victorias, 17 goles a favor (3 'manitas') y 2 en contra. Pero a buen seguro que Hansi Flick ya ha advertido de una circunstancia a sus futbolistas: ojo con el Levante. Los 'granota' se suelen atragantar a los blaugrana en sus últimas visitas. Son partidos de muchos goles, alternativas, y en definitiva, auténticas montañas rusas.

Pedri: "Es muy cómodo jugar con Rodri" / MOVISTAR PLUS+

Y con un protagonismo goleador poco esperado. El de Pedri. Porque el tinerfeño es más de pasarla que de marcar. Pero el Ciutat de València se le da fenomenal a un futbolista que se encuentra, además, en un gran estado de forma, que ha demostrado que su encaje con Rodri está siendo coser y cantar y que sigue con muchas ganas de reivindicarse tras la injusticia de no haber entrado entre los 30 nominados al Balón de Oro. Un sinsentido que comparte con su compañero Raphinha.

Vértigo contra vértigo

2-3, 2-3 y 3-3. Estos son los tres últimos precedentes del Barça en el Ciutat de València (anteriormente, con Ernesto Valverde, cayó por 3-1)- Y en los tres hubo protagonismo goleador de Pedri. Ni que decir que el Levante es el rival que, en proporción, se le da mejor al centrocampista azulgrana, pues también le ha marcado 3 dianas al Rayo Vallecano y al Girona, pero con más encuentros disputados (12 y 8, respectivamente). En cambio, 3 goles al Levante en 5 partidos, y los tres, curiosamente, en feudo 'granota'.

Hansi Flick está advertido

La temporada pasada, Hansi Flick ya pudo comprobar en el barrio valenciano de Orriols lo que antes habían experimentado Xavi Hernández, Ronald Koeman y el 'Txingurri' Valverde. Llevarse los tres puntos de la casa de los 'granotas' no es tarea fácil. Al descanso, el Barça perdía por 2-0 con los goles de Iván Romero y del 'Comandante' Morales. Hasta que Pedri se sacó de la chistera un golazo por toda la escuadra para iniciar el camino de la remontada. Una victoria in-extremis que llegó tras empatar Ferran Torres y marcar Unai Elgezabal en propia puerta en el 91 a centro de Lamine Yamal. Sufrimiento máximo.

Luuk, Luuk

El Levante había regresado después de tres temporadas en Segunda. Antes de descender, en abril de 2022, también había puesto al Barça, en este caso de Xavi, en apuros. Otro 2-3 con gol de Pedri. Todo ocurrió en el segundo tiempo. Tras adelantarse el Levante, cómo no, con gol de Morales, y empatar aubameyang, el de Tegueste hizo el segundo de los azulgranas en el 63' a pase de Gavi. Ambos habían sido suplentes y apenas llevaban 6 minutos sobre el césped. Otro golazo, por cierto: derechazo desde la frontal tras un maravilloso giro con el tobillo. En el añadido, un cabezazo del 'gigantón' Luuk de Jong le dio el triunfo a los azulgranas.

Así celebró Luuk de Jong el gol de la victoria del Barça en el feudo del Levante UD / AFP7 vía Europa Press

Y si nos remontamos un año antes, en concreto al 11 de mayo de 2021, encontramos otro gol de Pedri en el Ciutat de València. Increíble. El Barça se puso ,con un 0-2 a favor y el segundo lo marcó el tinerfeño con asistencia de Ousmane Dembélé. Luego, los de Ronald Koeman se durmieron en los laureles Melero y el 'inefable' José Luis Morales empataron, Dembélé marcó el 2-3 y Sergio León celebró el 3.-3 final.

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La emoción parece estar asegurada este domingo en el Ciutat de València. Y si se mantiene la tradición, también el gol de Pedri.