"Lo ideal es que De Jong no juegue la Eurocopa"

23 de septiembre de 2023. Frenkie de Jong sufre una grave lesión en su tobillo derecho. Es más delicado que un esguince. Tiene afectada la sindesmosis. Estuvo más de dos meses en el dique seco. No lo sabía, pero ahí empezaba su particular infierno en una zona muy delicada. Una afectación que si no se cuida y se recupera al 100%, sin precipitaciones, 'amenaza' con aparecer con frecuencia. Algo que, a la postre, le ha sucedido al ex del Ajax.

Son tres lesiones de tobillo, del mismo tobillo, en apenas seis meses de margen. Mal augurio. El 3 de marzo, en partido contra el Athletic, recaída. En este caso, esguince de grado dos. Otros 35 días de baja para un jugador providencial en los esquemas de Xavi Hernández. Se perdió partidos determinantes como la vuelta contra el Nápoles, la visita al Metropolitano o la ida de cuartos de Champions en París.

VUELTA EN PARÍS

Regresó a los terrenos de juego en Montjuïc, en ese choque de vuelta frente al PSG. Repitió titularidad en el Santiago Bernabéu en el clásico. Y ahí volvió a caer un una acción en la que Fede Valverde entró muy duro (dentro de los límites del reglamento, eso sí) y en el que el tulipán parece ir algo blando. Movimiento extraño y con mala pinta de Frenkie, que estará 4-5 semanas de baja.

Frenkie de Jong se lamenta tras su lesión en el clásico / EFE

En SPORT ya comentamos que llegaría justo para la fase de grupos de la Eurocopa. Pero...¿es recomendable que la juegue tras sufrir tres lesiones en la misma zona en apenas seis meses? Charlamos con el osteópata y podólogo Alejandro Bayo para conocer más sobre el asunto.

"Evidentemente, el tejido cura, cicatriza. Pero claro, con tanto lesión tan recurrente el proceso de cicatrización o la calidad de la cicatrización se tiene que ir viendo con los servicios médicos. Viendo cómo está la calidad de ese ligamento. Al final, es un tejido que si se rompe, se rompe, se rompe, puede que no se cure como se tiene que curar y quede debilitado", asegura el Dr. Bayo.

"La lesión mental queda a la hora de entrar con fuerza"

"Pero más que la debilidad que pueda quedar ese ligamento, el jugador tener la confianza en ese pie para hacer una entrada como tiene que entrar y estar confiado al 100% en ese pie. Es la lesión mental que te queda ahí en el sistema nervioso en el pensamiento de decir si pongo el pie de una manera o de otra el pie me va a sufrir. Son muchas lesiones en la misma zona en poco tiempo", añade respecto a ese temor que se genera en el jugador.

Frenkie de Jong, llegando al aeropuerto en muletas / @raquelcule

"Lo ideal sería que tuviera un periodo de descanso más largo y que no jugara la Eurocopa para empezar el año que viene con un tobillo completamente recuperado. Eso no quiere decir que no pueda recuperar bien, pero una recuperación en cinco semanas cuando la Eurocopa comienza en seis, que irá justo en plazos. Y volver a incorporarse a un partido con mucha exigencia quizás no sería lo más adecuado desde el punto de vista de los intereses del FC Barcelona, que, al final, el objetivo es que esté en perfectas condiciones para la campaña que viene", explica Bayo.