Ibrahimovic revela su frustración en el Barça de Guardiola y su lío con el Ferrari: "Era ego contra ego. No me sentía bien"

Zlatan Ibrahimovic repasó su paso por el Barça y su frustración por desaparecer de los planes de Pep Guardiola. El delantero sueco reveló que decidió fichar por el club blaugrana para asumir un gran reto, pero que acabó muy quemado y sin explicaciones por parte del entrenador, algo que le hizo irse: "En aquella época, el Barcelona estaba en la cima. Como equipo, su forma de jugar, todo era nuevo. Y el Barcelona te buscaba... habían ganado la Champions League ese año. Así que dije: 'Llevo tres años en el Inter, he ganado tres Scudettos, dos Supercopas y quiero un nuevo reto. Me voy a España. O al Barcelona o al Real Madrid", explicó en el programa 'Success of Champions".

Ibrahimovic indicó que su ilusión acabó pronto: "Dije que quería ir allí y vivir su liga. Tenían jugadores de primer nivel. Fui a compararme con ellos, a salir de mi zona de confort. Allí pagué un precio y aprendí que a veces es mejor que un sueño se quede en sueño que hacerse realidad. Los sueños pueden matarte. No era feliz. Antes de llegar al club, decían que mi carácter no era bueno para el Barcelona, que era diferente. Eso me hizo volver a Malmö, me sentía diferente. Le di muchas vueltas y al llegar al Barcelona me dije que me lo pensaría dos veces antes de hacer algo, para gustarles... Eres perfecto cuando eres tú mismo, pero ahí estaba yo intentando ser algo que no era".

El delantero explicó lo que sucedió: "El primer día, Guardiola me dijo: 'Mira, aquí los jugadores no vienen en Ferrari'. Me pregunté: '¿Qué mensaje es este? Tengo que ser quien soy. Llegue en Ferrari o no, ¿qué cambia realmente? No cambia nada'. Eso se me quedó grabado, y siempre lo pensaba dos veces antes de hacer nada. Y eso no está bien. Como te sientes fuera del campo, te sientes dentro del campo. Los primeros seis meses fueron buenos. Jugaba, marcaba goles, y entonces pasó algo. A día de hoy, Guardiola no me ha dicho qué fue. Después de esos seis meses, dejé de jugar".

E Ibra buscó explicaciones: "No soy de los que le preguntan al entrenador por qué no juego. Pero fue una gran inversión. Pagaron 70 millones de euros... No juego, y al final fui a ver a Guardiola y le dije: "Antes que nada, quiero decirte que no quiero crear problemas. Tú eres el entrenador, tú eres el jefe. Decidas lo que decidas, que así sea. Lo respeto, pero también tengo mis propios deseos y quiero ayudarte a ti y al equipo. Le dije que creía que me estaba sacrificando por el bien de otros jugadores. Y que necesitaba espacio para hacer mi parte, si no, ¿qué hacía allí? Que era mejor jugar… Hablamos una hora y al final le dije: «No intentes causar problemas, soy un profesional». Y él respondió: «Banco, banco, banco». Desde entonces, no he entendido cuál era su problema, nunca me lo dijo.

Y fue entonces cuando decidió provocar: "Pasaron seis meses. No era feliz. No quería entrenar, no quería estar allí, me sentía diferente a los demás. Me hacía sentir indeseado y eso no está bien y cuando es así, no disfrutas del fútbol. Al día siguiente, llegué en un Ferrari y aparqué frente a su oficina. Ahora es ego contra ego… Después de eso,, dejé el Barça y me fui al Milan" declaró, recordando la felicidad que encontró en Italia: "Me sentí vivo de nuevo".