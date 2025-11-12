Ibrahimovic, el gran valedor del fichaje de Lewandowski por el Milan: algo se está cociendo

El Milan va muy en serio con Robert Lewandowski y su fichaje se ha convertido en una auténtica prioridad estratégica para el mes de junio. En el club italiano se han posicionado para que el polaco valore la opción milanista en el caso de que el Barça no renueve su contrato hasta finales de temporada y están convencidos de poder firmarle a través de un contrato a largo plazo. El gran valedor de la operación sería el exdelantero Zlatan Ibrahimovic, asesor deportivo del Milan.

El club italiano ya ha mantenido una primera reunión con el entorno de Lewandowski para dar a conocer su interés y está previsto un nuevo encuentro en los próximos días con el agente del futbolista, Pini Zahavi, con el director deportivo del Milan, Igli Tare, según informa el periodista Sacha Tavolieri. La idea es presentarle un contrato de, mínimo, dos años para que Lewandowski tenga claro que la apuesta por él va a ser a largo plazo. El Milan desea repetir la operación que realizó con el delantero francés Olivier Giroud, que tan buen rendimiento acabó dando.

La operación Modric, que salió libre del Madrid y está completando una gran temporada aportando su veteranía, también añade interés a la llegada de Lewandowski. En el Milan están convencidos de que Lewandowski sigue siendo uno de los grandes delanteros centros del mercado y la propuesta podría ser importante. El polaco no cierra las puertas a nada, pero por ahora no ha querido hablar con ningún club.

La idea de Lewandowski es realizar una buena temporada una vez superados sus problemas físicos. Su bagaje goleador sigue siendo muy alto y seguro que va a tener propuestas en Europa. Su prioridad absoluta es continuar en el Barça y está dispuesto a rebajarse el salario e, incluso, a tener un rol diferente a partir del próximo curso. Pero no hay prisa. Las dos partes hablarán a finales de temporada y se tomará una decisión. Mientras tanto, el club blaugrana está estudiando el mercado de verano por si fuera necesario actuar en verano.