Ibrahim Diarra está de vuelta

Entre tantas lesiones en el primer equipo y en el filial, una muy buena noticia para el filial azulgrana. Según ha podido saber SPORT, Ibrahim Diarra se entrena con el grupo en el Barça Atlètic y está muy cerca de recibir el alta médica tras cien días de lesión. Un largo camino del que ahora ya ve la luz el futbolista maliense, que acabó la temporada pasada de manera espectacular, siendo protagonista en la consecución de la UEFA Youth League y que desde hace tiempo está en el radar y el control de Hansi Flick.

Carlos Monfort

Fue el pasado 19 de julio cuando Diarra sufrió una ruptura muscular en el recto anterior de la pierna derecha durante un entrenamiento con el primer equipo. Estaba previsto que realizara la gira asiática de Japón y Corea del Sur a las órdenes de Hansi Flick, dada su gran progresión, pero este contratiempo se lo impidió.

Desde ese día, Ibrahim Diarra ha estado trabajando duro y recuperándose con el equipo médico del primer equipo azulgrana. Entrenamientos primero en el gimnasio, después ya pisando el césped en solitario, hasta llegar al punto actual, a la recta final de la recuperación, con su inclusión en el grupo del Barça Atlètic y a la espera de una alta médica inminente.

Clave para Belletti y bajo el radar de Flick

Su equipo es el filial y con Belletti, que lo conoce muy bien del juvenil, será donde empezará el maliense a tener minutos y a ponerse a tono. El técnico brasileño necesita a un futbolista de sus características, muy físico y potente, con gran llegada y disparo, pero también calidad técnica. El Barça Atlètic se está jugando un ascenso de categoría que es obligado y necesita a jugadores del potencial de Ibrahim Diarra, pues aunque lidera su grupo en Segunda RFEF, ya se ha visto con los últimos resultados que subir no va a ser nada fácil.

En cualquier caso, ni Hansi Flick ni su staff técnico le van a perder la vista, consciente de que el polivalente atacante de 18 años es una joya, aun por pulir y más tras el contratiempo de la lesión, pero muy valiosa. De no haber sufrido este percance, ahora podría estar Diarra perfectamente en el primer equipo y quién sabe si haber tenido ya oportunidades, como Dro, Toni Fernández o, en su momento, Jofre Torrents.

Guille también está con el grupo

Quien también está con el grupo y su primer día fue este miércoles es Guille Fernández, tal y como adelantó SPORT. El de la Zona Franca, que se lesionó del tobillo el pasado 13 de septiembre en un partido contra el Andratx, espera como Diarra el alta médica y la posibilidad de entrar ya en la convocatoria para el derbi catalán de este domingo (12.00 horas) contra el Girona B en el estadi de Montilivi.