Ibrahim Diarra, el fin del viacrucis: Belletti recupera al MVP de la Youth

Ibrahim Diarra (19 años, Mali) fue el MVP de la final de la UEFA Youth League que ganó el Juvenil A de Belletti y fue citado por Flick para hacer la pretemporada. Los inicios de Diarra fueron complicados, pero tras unos meses de adaptación, terminó marcando diferencias con el juvenil A jugando como mediapunta. Diarra vino con la fama de ser un extremo, pero Belletti logró que explotara como mediocampista ofensivo, donde demostró tener una relacion especial con el gol.

Sus actuaciones no pasaron desapercibidas para los técnicos del primer equipo y fue citado para empezar la pretemporada con Flick este verano. Diarra formó parte de la primera lista, pero pronto se llevó un disgusto: una lesión que lo descartó para la gira asiática y que fue el inicio de su particular viacrucis. En ese momento se habló de una lesión muscular que debía tenerlo parado hasta mediados de septiembre.

Hansi Flick e Ibrahim Diarra, durante un entrenamiento del Barça / FC Barcelona

A lo largo de este tiempo ya sufrió una pequeña recaída que retrasó la vuelta a los terrenos de juego del maliense. Regresó a principios de noviembre a los entrenamientos, pero solo parcialmente con el grupo mientras seguía ejercitándose con los recuperadores para fortalecer su recto anterior. Fue entonces cuando volvió a recaer, un golpe anímico para el joven futbolista, que esta vez se rompió.

Carlos Monfort

Más de cinco meses sin competir

El club hizo oficial a finales de noviembre que había sido intervenido quirúrgicamente de una rotura en el recto anterior de la pierna derecha que le mantendría cinco meses de baja. La operación se llevó a cabo en el Hospital de Barcelona y fue a cargo de los doctores Jordi Puigdellívol y Marc Aguilar, de los servicios médicos del club. Desde entonces Diarra ha estado trabajando para volver y por fin ha recibido buenas noticias: este miércoles el Barça ha anunciado que "se entrena parcialmente con el grupo en el proceso de recuperación".

Una noticia que significa que su regreso es inminente. Belletti podrá contar pronto con el malinense, aunque parece muy justo que llegue para este domingo ante el Olot. Veremos si recibe el alta y entra en la lista o si Beletti es más prudente y se espera a la siguiente jornada: el domingo 26 ante el Atlètic Lleida.

Hay que recordar que la temporada regular terminará para el Barça Atlètic el 3 de mayo en casa del Torrent. A partir de ahí, si el Barça disputa el play-off, Diarra tendrá más oportunidades de poder competir.