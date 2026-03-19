Ibrahim Diarra, cada vez más cerca de regresar con el Barça

Ibrahim Diarra fue uno de esos fichajes que, por su bajo coste —llegó desde la academia de Mali, Africa Foot— y su rendimiento, pueden considerarse totalmente rentables. El delantero resultó ser un gran acierto del departamento de scouting, que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Su momento más destacado llegó en la final de la UEFA League, donde dejó claro que puede marcar diferencias en partidos de alto nivel.

Sin embargo, el futbolista sufrió a mediados de noviembre una rotura en el recto anterior de la pierna derecha y tuvo que pasar por quirófano. Se trató de una más dentro de la larga lista de lesiones que ha afectado al conjunto azulgrana esta temporada. Ahora, según ha podido saber SPORT, el jugador ya ha vuelto a pisar el césped y se espera que pueda regresar a la competición en el mes de mayo, justo a tiempo para ayudar al equipo en el tramo final del curso.

Visita de su agente en la Ciutat Esportiva

Durante este tiempo, Diarra ha llevado a cabo su recuperación en Barcelona y las sensaciones, por ahora, son más que positivas. Aun así, desde el club no quieren correr ningún riesgo con él, conscientes de la complejidad de este tipo de lesiones musculares. La semana pasada, su representante, Romain Stevenon, de la agencia Blackskill, se reunió con la dirección deportiva del filial en una simple reunión de seguimiento. Aprovechó también para visitar al jugador y conocer de primera mano cómo evoluciona. En el Barça están satisfechos con la progresión que había mostrado Diarra antes de su lesión y no tienen pria alguna para abordar su futuro dado que tiene contrato hasta 2028.

Así pues, el futbolista ya afronta la recta final de su recuperación. Su regreso puede ser clave, especialmente en una posición como el extremo derecho, donde el Barça Atlètic ha tenido más dificultades y con una plaga de lesiones intensa que ha obligado al club azulgrana a lanzarse al mercado de fichajes para encontrar recambios de garantías. La idea con Ibrahim es que el jugador pueda aportar su velocidad y desborde en este último tramo de la temporada y ayudar al equipo a pelear por el objetivo del ascenso a Primera RFEF.