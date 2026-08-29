Ibrahim Diarra ultima su vuelta en un año clave en el Barça

El Barça Atlètic afronta el tramo final de la pretemporada con la mirada puesta en la evolución de Ibrahim Diarra. El joven atacante maliense encaró el verano con una exigencia máxima tras ser citado por Hansi Flick para completar el stage de preparación con el primer equipo en Inglaterra. El africano dejó sensaciones muy positivas bajo las órdenes del técnico alemán, completando una actuación destacada ante el Europa —donde llegó a ver portería— y teniendo presencia en varios amistosos más.

Gistau, Álex González y Diarra de vuelta con el Barça Atlètic / FCB

Sin embargo, tras esa intensa concentración y al regresar a la disciplina del filial, el jugador sufrió una sobrecarga muscular que le obligó a frenar un poco. Este contratiempo le ha impedido participar en los partidos de preparación dirigidos por Juliano Belletti y trabajar al mismo ritmo que sus compañeros durante las últimas semanas. La gestión de cargas ha sido muy minuciosa por parte de los servicios médicos, que han optado por extremar las precauciones con un trabajo específico para evitar riesgos mayores, teniendo muy en cuenta las lesiones musculares importantes que ya mermaron su progresión durante el curso pasado.

Alex, ya listo para competir

El caso de Diarra guarda cierto paralelismo con el de su compañero Álex González, quien también regresó de la dinámica del primer equipo con problemas de sobrecarga. No obstante, la evolución del extremo va un paso por delante: Álex ya acumula varias sesiones de entrenamiento con el grupo, está totalmente recuperado y se prevé que llegue plenamente operativo para el próximo compromiso de la final de la Copa Catalunya.

Hansi Flick e Ibrahim Diarra, durante un entrenamiento del Barça / FC Barcelona

Diarra avanza un poco por detrás en los plazos respecto a su compañero, pero las sensaciones dentro del cuerpo técnico ya son mejores. Se confía en que en los próximos días pueda reincorporarse a las sesiones grupales con normalidad. Con el inicio liguero a la vuelta de la esquina frente al Náxara Rioja en el Estadi Johan Cruyff, el club mantendrá la cautela y no se precipitará con su reaparición si no está al cien por cien.

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Año clave

Afronta Diarra un año clave en su carrera deportiva. Tras una temporada anterior en la que apenas tuvo continuidad por culpa de los problemas físicos, este curso se presenta como el escenario donde debe dar un salto definitivo. Considerado una de las grandes promesas del fútbol africano de los últimos tiempos, el futbolista afronta meses determinantes para asentarse, ser importante en el Barça Atlètic y mantenerse en el radar de Flick, quien ya tomó buena nota de su potencial durante la pretemporada.