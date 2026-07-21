Ibrahim Diarra busca sacarse la espina con Flick en el Barça

Ibrahim Diarra afronta una pretemporada crucial en el FC Barcelona. Tras encadenar un año marcado por la frustración de las lesiones, el mediapunta de Mali se reincorporó este lunes a las órdenes de Hansi Flick con un objetivo clarísimo: sacarse de encima la espina de la temporada pasada y demostrar, de una vez por todas, el potencial que atesora en sus botas.

Un calvario físico que ya es pasado

La mala fortuna se cebó con Diarra el pasado verano. Apenas tres o cuatro días después de arrancar la pretemporada con el primer equipo bajo la tutela de Flick, el jugador sufrió una grave lesión muscular.

Lo que parecía un contratiempo temporal se acabó convirtiendo en un auténtico calvario: una recaída posterior dio inicio a un rosario de lesiones encadenadas que le impidió tener regularidad y le obligó a pasar prácticamente todo el curso en blanco. Ha sido una temporada sumamente dura para el joven futbolista a nivel mental y físico.

El "plan blindaje" del Barça

Conscientes de que Diarra es uno de los futbolistas con mayor proyección de todo el continente africano, en el club han diseñado una estrategia para cuidar su activo. El Barça le ha preparado un plan de trabajo específico y personalizado que ataca dos frentes: fortalecimiento muscular: ejercicios enfocados a potenciar su físico y prevenir futuras recaídas. Plan alimentario: un estricto control nutricional adaptado a sus necesidades para optimizar su rendimiento.

Hansi Flick e Ibrahim Diarra, durante un entrenamiento del Barça / FC Barcelona

El objetivo es claro: proteger y moldear sus grandes condiciones. Diarra es un mediapunta de gran envergadura y potencia física, pero que destaca especialmente por su capacidad de asociarse y por un cambio de ritmo desequilibrante y una gran finalización. Con este plan, la entidad busca que el jugador pueda explotar todas estas virtudes y olvidar definitivamente su historial médico.

Un futuro por definir bajo la mirada de Flick

El jugador llega a esta pretemporada de 2026 con la moral recuperada y con ganas de reivindicarse. Flick lo ha vuelto a citar, como adelantó SPORT este verano, y Diarra quiere demostrarle que puede ser una pieza muy útil y, sobre todo, que puede tener la continuidad que tanto le ha faltado en su segundo año en Barcelona.

Diarra, en una imagen de la pretemporada / FCB

Calidad tiene, como ya demostró en la temporada 2024-2025, donde fue una pieza clave en el histórico Juvenil A dirigido por Juliano Belletti, firmando un gran tramo final de curso tanto en la UEFA Youth League como en el resto de las competiciones.

Escenarios abiertos

El futuro del maliense se definirá en las próximas semanas. Aunque el escenario ideal para su desarrollo sería estar a caballo entre el filial y el primer equipo, la competencia es feroz y hay overbooking de jóvenes con un rol similar. Por ello, no se descarta una cesión para que sume minutos, aunque la última palabra la tendrá un Hansi Flick que evaluará su rendimiento de forma inmediata en esta pretemporada