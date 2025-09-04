Ibrahim Diarra apunta a su regreso

Jarro de agua fría para Ibrahim Diarra cuando apenas llevaba unos días ejercitándose con la primera plantilla del Barça. Arrancó la pretemporada a las órdenes de Flick. Una oportunidad magnífica para demostrar su valía tras una primera temporada de azulgrana en la que fue claramente de menos a más y terminó siendo una pieza importante para Juliano Belletti.

El africano empezó el 14 de julio junto al resto de canteranos citados por el técnico teutón. Y en los primeros días demostró estar a un buen nivel físico después de seguir el plan facilitado por el club durante las vacaciones en su país y en Francia. Pero unos días antes de que Hansi diera la lista de la expedición a la gira asiática cayó lesionado del bíceps femoral.

ENCARANDO LA RECTA FINAL

Un golpe duro para un atacante que tenía mucha fe e ilusión depositadas en esa pretemporada con el primer equipo. La lesión en el muslo no era leve e Ibrahim supo que iba a estar alrededor de dos meses fuera de combate. Cuando lleva algo más de mes y medio en el dique seco, según hemos sabido en SPORT el chico se encuentra en la recta final de su recuperación.

Diarra, en una imagen de la pretemporada / FCB

Hace unos días que se ejercita sobre el césped de la Ciutat Esportiva Joan Gamper y la idea es que en breve empieza a hacer parte de la sesión con el grupo. No habrá prisa ni precipitación con su regreso, pero todo apunta a que se producirá a lo largo de este mes. Descartado para las dos primeras jornadas de Liga para Belletti, lo lógico sería que estuviera ya OK a partir de finales de septiembre.

PLAN ESPECÍFICO ESENCIAL

Ibrahim tiene un físico imponente pese a contar con tan solo 18 años. Y su tipo de juego explosivo hace que sea propenso a tener lesiones si no sigue a rajatabla un plan específico para desarrollar y fortalecer su musculatura. Cuando aterrizó en Barcelona lo hizo con molestias en la rodilla y algo de sobrepeso y el club diseñó para él una hoja de ruta para que fuera poniéndose a tono. Es vital que siga las pautas para poder crecer como futbolista.

Carlos Monfort

En el club hay depositadas muchas esperanzas en él. Debe ser importante en este su primer año como profesional tras terminar su etapa juvenil. Y luego asomarse a las puertas de la primera plantilla. Lo primero, acumular rodaje y recuperar sensaciones.