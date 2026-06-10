Ibrahim Diarra, otro que apunta a la pretemporada del primer equipo del Barça

Con ganas de resarcirse tras una primera pretemporada con el primer equipo que se truncó demasiado pronto. Ibrahim Diarra apunta, según ha podido saber SPORT, a formar parte del roster que estará a las órdenes de Hansi Flick desde el 13 de julio en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Diarra, en una imagen de la pretemporada / FCB

El maliense, que ha vivido una temporada marcada por las lesiones tras la primera que se produjo, precisamente, al poco de empezar la preparación del verano anterior con el primer equipo, será uno de los nombres a seguir.

Se vio truncado su sueño de la gira

El africano sufrió en una de las primeras sesiones una lesión muscular en el recto anterior. Fue un varapalo que dilapidó sus esperanzas de formar parte de la gira asiática en la que sí participaron, por ejemplo, Toni y Guille Fernández, Dro y Jofre Torrents.

Landry, Jofre, Juan, Diarra y Dro, durante la pasada pretemporada / FCB

‘Ibra’ era uno de los futbolistas que generaban más expectación por cómo había terminado la temporada con el juvenil y tras convertirse en el héroe de la Youth League que ganó el Juvenil A con Juliano Belletti.

Recaída y cinco meses de baja

El maliense tardaría varios meses en regresar, pero con la mala fortuna de que sufrió una recaída. Tuvo que pasar por el quirófano y añadir otros cinco meses de baja a su historial. La fortuna no ha acompañado al chico, que pudo reaparecer en este final de curso con el Barça Atlètic.

Un plan y un objetivo

Diarra se ha propuesto regresar en plenas condiciones y poner todo de su parte para poder aprovechar y exprimir al máxima esta nueva oportunidad que, si no hay giro de guion, tendrá a partir del 13 de julio. Se encuentra ahora mismo en Bamako, en su Mali natal, pasando las vacaciones y no tardará en regresar a Barcelona para iniciar un plan específico individual para empezar la puesta a punto pensando en aterrizar el 13 de julio de la mejor forma posible.

Ibra Diarra se salió en el tramo final de la temporada / Valentí Enrich

Acompañará a otros futbolistas del filial y del juvenil que ya hemos ido desgranando que han sido llamados a filas en este contexto raro de Mundial como Ebrima Tunkara, Hamza Abdelkarim, Orian Goren u Òscar Gistau.

Verano importante y temporada clave a sus 19 años pensando en tener regularidad y dar el despegue definitivo en el Barça. Tiene contrato hasta 2028.