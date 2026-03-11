Araujo: "No entiendo lo que decidió el árbitro"

Salió el vestuario con una sensación agridulce de Saint James’ Park. El 1-1 fue oro después de cómo fue el encuentro y, lógicamente, el haber marcado sobre la misma bocina hizo que los jugadores salieran aliviados. Aunque la imagen del equipo no había sido la mejor, también eran conscientes de ello.

Tras el choque, en zona mixta del coliseo del Newcastle hablaron Ronald Araujo, Cubarsí o Xavi Espart. El capitán aseguró que “estamos contentos por el resultado, lo encontramos al final. Hay que tener en cuenta la eliminatoria de Copa del Rey. Teníamos que ser inteligentes. Ahora jugaremos en casa con nuestra gente e intenaremos hacer un buen partido. Queríamos amenazar un poco más, tener más la pelota. Jugamos contra un gran rival. Fue un partido duro. Nos vamos con buenas sensaciones”.

Añadía el urugayo, sobre la jugada del 1-0 en la que el colegiado no le dejaba entrar al campo que “no entiendo el reglamento, si estoy acalambrado, puedo entrar parado o arrastrándome. No pude llegar al área, no entiendo lo que decidió el árbitro”.

Cubarsí, MVP

Partidazo de Pau Cubarsí, que formó un tándem de mucho nivel con Gerard Martín en el eje de la zaga. “Un pequeño detalle nos ha costado un gol. Arriba tenemos jugadores desequilibrantes que en cualquier momento te pueden dar un gol. Sabíamos que venir aquí era complicado, que ellos aprietan. No hemos estado muy bien arriba, hemos tenido fases del juego que hemos tenido el balón. A veces tienes que jugar más atrás y con bloque medio”.

El debut de Espart

“Venimos de semanas de exigencia, así que hoy era algo más. Íbamos un poco cansados. No podíamos presionar los 90’, teníamos que ver cuándo sí y cuando no. Había que sacar un buen resultado. Con el empate tenemos que ir a por todas”. Sobre el debut de su amigo Espart, dijo que “hace poco estaba como Xavi. Hemos vivido muchos momentos juntos, se siente muy cómodo cuando sube. Ha hecho una buena acción defensiva”