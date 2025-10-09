Ibai Llanos se rinde ante el Barça por estos dos jugadores: "Creo que me estoy volviendo culé"

Ibai Llanos es un hombre de retos. Tras consolidarse como el mejor streamer de España, el vasco decidió apartarse de los directos para centrarse en su transformación física, un proceso que está siguiendo al pie de la letra y cuyos resultados son más que evidentes.

Ahora, su nuevo desafío es llevar a Rönin FC, su propio club, hasta la élite del fútbol español, comenzando desde la Cuarta Catalana. Por ahora, el equipo suma tres victorias en tres partidos y todo apunta a que tendrá un camino despejado hacia el ascenso de categoría.

No obstante, Llanos ha sido noticia por un mensaje que publicó en X (antes Twitter), en el que admite que le está gustando mucho el Barça de Hansi Flick. Una confesión que ha sorprendido a muchos de sus seguidores, ya que todos saben que el vasco es un fiel seguidor del Real Madrid.

El creador de contenido, que cuenta con más de 16,8 millones de seguidores en la red social de Elon Musk, ha empezado diciendo que "me jode admitirlo pero últimamente prefiero ver los partidos del Barça que del Madrid".

Uno de los motivos por los que piensa en ello es por dos jugadores en concreto del conjunto culé: "Lo de Pedri y Lamine es otro rollo. Son muy buenos".

Por último, ha reconocido ante todos sus seguidores que "creo que me estoy volviendo culé", algo que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Algunos apuntan a que este mensaje podría haber sido consecuencia de un reto para un vídeo que se publicará en redes. O a lo mejor es verdad.