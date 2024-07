Ibai Llanos negoció la continuidad de Nico Williams en el Athletic

El nombre de Nico Williams está en boca de todos: la Eurocopa que ha completado le ha convertido en uno de los futbolistas de moda y el Barça está tratando de realizar su fichaje. No será fácil porque tiene contrato con el Athletic y una cláusula de rescisión de 58 millones de euros, pero para Joan Laporta es la prioridad absoluta. Lo saben también en San Mamés y todos sus aficionados.

De hecho, uno de los bilbaínos más populares es el 'streamer' Ibai Llanos, que es aficionado del Real Madrid, pero que siente cierta simpatía por el Athletic Club. Quizá por ello ha querido mediar para que Nico Williams no acabe vistiendo la camiseta blaugrana. Lo ha comentado él mismo en uno de sus directos ante sus seguidores. Cuando le preguntan por el extremo, no dudó en señalar que "no sé si Nico Williams va al Barça, es más, me encantaría que se quedara en el Athletic", arrancó antes de seguir explicando que "ayer hice gestiones para que Nico Williams se quedase en el Athletic, pero evidentemente no soy nadie, la verdad. Pero bueno, para todos mis queridos athleticzales, que sepan que yo lo 'peleé a lo bajini'. De esto no se hablará en redes sociales", acabó.

Ibai Llanos, que fue uno de los protagonistas de la fiesta de celebración del título de la Eurocopa, compartió un rato con Nico Williams, al que seguro que no dudó en pedirle que siga jugando en San Mamés. La decisión, si el Barça hace los deberes, no parece que vaya en ese sentido.