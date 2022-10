Iago Aspas, la ‘bestia negra’ de Ter Stegen

El guardameta alemán intentará prolongar su récord de imbatibilidad en la Liga ante el futbolista que más goles (nueve) le ha marcado en su carrera Junto con la Real Sociedad, el Barçaes el segundo equipo al que más tantos (diez) ha marcado el delantero moañés desde que debutó en la élite

El gran ‘verdugo’ de Marc-André ter Stegen tiene nombre y apellidos: Iago Aspas. La visita del Celta de Vigo al Camp Nou del próximo domingo (21.00 horas) supondrá un reto para el guardameta alemán: intentará prolongar su récord de imbatibilidad en la Liga ante el futbolista que más goles –nueve– le ha marcado en su carrera. El de Moaña, un auténtico dolor de muelas para el teutón cada vez que se ven las caras, aterrizará en la Ciudad Condal con ganas de poner fin a su mala racha de tres partidos consecutivos sin ver portería.

Aspas no falló en su cita con el gol en las cuatro jornadas iniciales de Primera División. ‘Mojó’ ante Espanyol, Madrid y Celta y se apuntó un doblete frente al Cádiz. Sin embargo, no marcó ni en las derrotas contra Atlético y Valencia ni en el ajustado triunfo del pasado fin de semana. De hecho, no pudo ser de la partida ante el Betis por culpa de unos problemas estomacales. Saltó al ‘verde’ en los últimos 15 minutos y se dedicó a conservar el balón para que los tres puntos no se escaparan de Balaídos.

Iago afronta el viaje a Barcelona con la misión de recuperar sensaciones y reconciliarse con el gol. Junto con la Real Sociedad, el azulgrana es el segundo equipo al que más tantos –diez– ha marcado desde que debutó en la élite. Solo se le da mejor el Sevilla (12). En cuanto a porteros, sin embargo, Ter Stegen es su víctima favorita. Le ha batido nueve veces en once duelos. Cuatro de estas dianas se han producido en los último cuatro encuentros.

FC Barcelona - Celta (2-2): El gol de Iago Aspas | LALIGA

Los resultados de los enfrentamientos directos entre moañés y germano también han sido bastante buenos para los intereses del Celta: tres triunfos gallegos, cuatro empates y solo cuatro victorias culés. El último precedente tuvo lugar hace menos de cinco meses, también en el Camp Nou. Aspas ganó una vez más la partida a Ter Stegen, pero el resultado fue favorable al Barça (3-1). Con ese resultado, de hecho, los de Xavi se aseguraron virtualmente la segunda plaza de la Liga.

Aspas es el líder en solitario en la lista de futbolistas que más veces han batido a Ter Stegen. Le siguen Aritz Aduriz i Thomas Müller con seis y Robert Lewandowski e Iñaki Williams con cinco. Este fin de semana, Marc-André pondrá a prueba su propio récord de imbatibilidad –suma 534 minutos consecutivos, más de cinco compromisos, sin encajar en la competición doméstica– ante su gran ‘bestia negra’.