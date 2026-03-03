La IA predice quién será el nuevo presidente del Barça tras las firmas

Después de muchas encuestas, actos y declaraciones, este lunes se vivió el primero (y último) sondeo 'real' antes de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona del próximo 15 de marzo. Los precandidatos acudieron a l'Auditori 1899 para presentar las firmas recogidas y convertirse formalmente en aspirantes a los comicios. A la espera de que la junta valide los apoyos presentados por Joan Laporta (8.169), Víctor Font (5.144) y Marc Ciria (2.844), el número de firmas dejó dos lecturas rápidas y claras.

Por un lado, Joan Laporta es el gran favorito a ganar en las urnas; por el otro, la oposición demostró que hay mucho más partido de lo que algunos se esperaban. De hecho, si a las papeletas de Font y Ciria se les suman las de Xavier Vilajoana (1.593), que no superó el corte, entre todas las alternativas suman más rúbricas que el presidente saliente.

Aunque evidentemente las firmas recogidas por los precandidatos no se traducirá en votos por regla de tres, la Inteligencia Artificial sí que puede hacer una predicción para las elecciones del 15 de marzo basándose en cómo lograron traducir las firmas en votos en los últimos comicios, celebrados en 2021. En ese proceso democrático, Laporta pasó de las 10.272 firmas a los 30.184 votos (2,94 votos por firma), Font de 4.713 a 16.679 (3,54) y Toni Freixa de 2.822 a 4.769 (1,69).

Si la IA proyecta estos números a la actualidad (sin encuestas ni estimaciones directas de intención de voto real, insistimos, ni tampoco considerado variables importantes como el contexto del club, la movilización de socios, las estrategias de campaña y otros factores que pueden influir), extrae algunas conclusiones interesantes.

En el escenario de que Víctor Font y Marc Ciria no unieran fuerzas, no habría tutía: Laporta lograría alrededor de 24.000 votos, Font quedaría segundo (18.200) y Ciria acabaría tercero (4.800). En porcentaje de apoyos respecto al total, nos encontraríamos con una victoria de 'Jan' prácticamente calcada a la de 2021. 'Nosaltres' y 'Moviment 42' no podrían evitar la reelección del exmáximo mandatario.

En cambio, en el supuesto de que la oposición decidiera unificarse, todo se igualaría mucho más según la IA. Tras sumar firmas y aplicar una proporción combinada, Font y Ciria sumarían unos 23 200 votos, solo 800 menos que Laporta. Las elecciones podrían decantarse por pequeños detalles. Cabe recordar que Víctor Font se ha mostrado partidario de la alianza abiertamente, pero Marc Ciria ha sido algo más reticente. Al menos en sus declaraciones públicas.