La IA no es optimista con el Barça: sus opciones de entrar en el top-8 de la Champions se complican

La Champions League comienza a adentrarse en los últimos compases de su fase liga, y algunos equipos comienzan a caminar en firme hacia sus respectivos objetivos. Con la jornada 5 en marcha, cada vez parecen más definidos los aspirantes a finalizar en la zona noble, los que se tendrán que jugar el pase en el play-off y los que quedarán eliminados.

Con el nuevo formato establecido desde la edición anterior, sólo 8 de los 36 participantes podrán acceder a la siguiente ronda sin tener que disputar el playoff. Esto ha llevado a los aspirantes a sacar la calculadora para conocer, de manera aproximada, cuántos puntos necesitarán para acceder a la siguiente ronda.

Resulta difícil dar una respuesta exacta a esta pregunta, pues el corte depende de muchos condicionantes. Sin embargo, la inteligencia artificial ha sido capaz de realizar una aproximación en base a la proyección de los 36 participantes y a los cortes establecidos en la edición anterior.

Teniendo en cuenta estos dos criterios y la cantidad de partidos todavía por disputarse, la IA establece una horquilla de entre 16 y 18 puntos para finalizar la fase liga entre los ocho primeros clasificados. Esta estimación da a entender que Arsenal y Bayern, los dos únicos equipos que cuentan por victorias sus participaciones, tienen medio pase en el bolsillo.

El Barça se hunde en la clasificación de la Champions tras la derrota ante el Chelsea / AP

Muy diferente es la situación del Barça, que tras su derrota en Stamford Bridge afronta los últimos tres compromisos con 7 puntos de los 15 disputados. Las derrotas ante PSG y Chelsea, sumadas al inesperado empate ante el Brujas, han complicado enormemente las opciones de los azulgranas de finalizar entre los 8 mejores. La estimación de la IA dicta que el Barça debería ganar obligatoriamente sus tres próximos partidos para seguir teniendo opciones de conseguir el billete directo a octavos.

Respecto a las plazas para acceder al play-off, la inteligencia artificial establece el corte en unos 10-12 puntos para asegurar el pase, mientras que no otorga muchas posibilidades a aquellos equipos que terminen con 9 unidades.

Las predicciones de la IA casan en gran medida con lo acontecido en la edición anterior, en la que el Aston Villa se afianzó en la octava posición después de conseguir 16 puntos y el Brujas fue el último equipo en conseguir el pase al playoff con 11 unidades.