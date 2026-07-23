La IA aconseja al Barça: estos son los delanteros que podría fichar si no llega Julián

El FC Barcelona no se rinde con Julián Álvarez. El conjunto catalán prioriza reforzar su delantera con el argentino, pese a las negativas del Atlético de Madrid de negociar un traspaso por su estrella. Aun así, Deco no pierde de vista varias alternativas, igual que la inteligencia artificial, que ofrece otros nombres por si el fichaje de la 'Araña' no fructifica en el último mes de mercado.

La opción favorita para la IA en la delantera es Joao Pedro, futbolista de 24 años del Chelsea. "Sería mi primera alternativa a Julián. No es un delantero centro clásico, pero puede actuar como ‘9’, segundo punta o mediapunta, asociarse entre líneas y participar en la presión. Es probablemente el candidato que mejor conviviría con los jugadores del Barça, porque no necesita permanecer siempre dentro del área", explica la inteligencia artificial.

Victor Osimhen fue el 'arma secreta' del Galatasaray para convencer a Metu / EFE

Sin embargo, el gran inconveniente es su precio, pues el Chelsea pagó por él 70 millones de euros el pasado verano. "El problema es la operación. Joao Pedro tiene contrato hasta 2033 y fue elegido jugador de la temporada 2025-26 del club, por lo que convencer al Chelsea sería extremadamente caro", apunta la IA, que valora con un 9 su encaja, pero con un 4 la viabilidad de la operación.

La segunda variante que maneja la inteligencia artificial es Victor Osimhen, futbolista de 27 años del Galatasaray. "La mejor opción para garantizar área y profundidad. Aportaría algo que el Barça no tiene: ataques constantes al espacio, agresividad dentro del área, juego aéreo y capacidad para fijar centrales. Con Lamine y Raphinha produciendo centros y pases al último tercio, podría generar una enorme cantidad de ocasiones", detalla la IA.

El punto débil del nigeriano es su limitación con balón. "Su principal diferencia respecto a Julián es que ofrece menos elaboración entre líneas. El Barça tendría que aceptar un delantero más finalizador y construir el juego alrededor de él, no esperar que participe tanto como el argentino en la circulación", desvela la inteligencia artificial, que lo puntúa con un 8 de encaje y un 6 de viabilidad.

Harry Kane remonta el partido para Inglaterra / EFE

Por su parte, el podio lo cierra Harry Kane, jugador de 32 años del Bayern de Múnich. "La solución de máximo rendimiento inmediato. Desde un punto de vista puramente futbolístico, sería extraordinario para el Barça. Además de marcar, baja al centro del campo, fija centrales y encuentra a los extremos mediante pases verticales. Esa capacidad para alimentar las rupturas de Lamine, Raphinha y los interiores encajaría perfectamente", señala la IA.

El problema es su edad, pues cumple 33 años este 28 de julio. "Sería una operación para competir por la Champions durante dos o tres temporadas, no para resolver el puesto durante una década", matiza la inteligencia artificial, que valora con un 9 su encaje, pero con un 5 su proyecto a largo plazo.

"No gastar más de 100 millones y mantener a Ferran"

En cuarto lugar, la IA se queda con Ferran Torres como nueve titular, mientras que opta por un suplente joven y barato. "Existe otra posibilidad: no gastar más de cien millones en un ‘9’ y mantener a Ferran como delantero principal, incorporando un atacante joven o de rotación. El valenciano ofrece movilidad, presión, rupturas y conocimiento del sistema", analiza la inteligencia artificial.

La continuidad del jugador de 26 años como nueve titular, en duda tras la oferta del PSG y su intención de no renovar, aplazaría el fichaje de un delantero de talla mundial para el próximo verano. "No es un delantero dominante de espaldas ni garantiza por sí solo la producción de un goleador mundial, pero utilizarlo permitiría invertir en otras posiciones y esperar una oportunidad mejor en 2027", reconoce la IA.

Por último, la quinta posibilidad sería firmar a Darwin Núñez, futbolista de 27 años del Al-Hilal. "Es una oportunidad de mercado, no mi primera opción. Entiendo por qué puede aparecer en el radar: ataca muy bien la espalda, tiene potencia, velocidad y volumen de desmarques, puede jugar desde la izquierda o como delantero y su posible salida de Al-Hilal podría producirse mediante una fórmula favorable", estudia la IA.

Darwin Núñez, celebrando esta temporada un gol con el Al-Hilal / Al-Hilal

No obstante, su punto débil es similar al de Osimhen: la falta de finura con el balón en los pies. "En un Barça con mucho dominio territorial, tendría que mejorar su precisión en controles, asociaciones cortas y definición. Darwin necesita más metros para expresar sus mejores virtudes, así que lo contemplaría solo mediante cesión, rescisión o traspaso muy rebajado, nunca como la gran inversión del verano. Sería demasiado arriesgado presentarlo como sustituto directo de Lewandowski", explica la IA, que valora su encaje con un 6,5 y la viabilidad de la operación con un 8.

Asimismo, la inteligencia artificial ha descartado a dos nueves que estaban bajo el radar. "No apostaría por Vlahović como primera opción y tampoco pagaría una cifra desorbitada por un delantero que no encaje claramente, como Sesko", sentencia la IA.