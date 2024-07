El Hull City lo confirma: "Es cierto que el Barça quiere a Philogene"

El extremo del Hull City Jaden Philogene está en el radar del Barça. Hoy por hoy la prioridad es el fichaje de Nico Williams, pero desde el club inglés confirman absolutamente el interés del club blaugrana por el rápido futbolista británico. El propietario del Hull City, Acun Ilicadi, lo dijo claramente en 'Talksport': "Si, es cierto que el Barça está interesado en Philogene, pero ya he dicho a los aficionados que no necesito vender a nadie. No he venido al fútbol a ganar dinero, eso lo tengo claro".

Pese a todo, Ilicadi reconoció que estaba abierto a dejarle salir siempre que el jugador empujase para marcharse: "Para mi, si un jugador desea cambiar de club y lo comunica no es el final del camino. A veces es necesario realizar alguna venta determinada para hacer luego el proyecto más grande. Vamos a ver lo que pasa en este caso".

No solo el Barça estaría interesado en Philogene, ya que varios clubs ingleses como el Everton o el Tottenham habrían preguntado por el jugador. Philogene ha anotado esta temporada 12 goles en 32 partidos y es una opción 'low-cost' que el Barça podría plantearse en el caso de que no hubiera suficiente límite salarial para abordar la contratación de Nico Williams. El jugador inglés está valorando ofertas, pero por ahora el club blaugrana no ha dado el paso definitivo aunque sí existen muy buenos informes sobre su juego.

Philogene es un futbolista muy vertical y con un gran uno contra uno. Ha marcado muchísimas diferencias en el Championship inglés aunque hay ciertas dudas de cómo podría rendir en un club al máximo nivel europeo. A sus 22 años es una de las grandes joyas del fútbol inglés y en la Premier este año hay mucha expectación para comprobar si sigue evolucionando.