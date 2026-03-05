Hugo Sánchez pone en alerta al 'nueve' que sigue el Barça

El reloj avanza y el Mundial de 2026 está cada vez más cerca. La pelea por un billete en la delantera de la selección mexicana sigue al rojo vivo y, en medio de este debate, Hugo Sánchez, una de las voces más autorizadas del fútbol azteca, ha querido mandar un aviso a navegantes.

El destinatario de sus palabras no fue otro que Armando 'Hormiga' González, delantero de Chivas que, gracias a su repentina explosión goleadora, se ha convertido en el delantero de moda en México y ha logrado 'colarse' en el radar de varios clubes europeos, entre ellos el FC Barcelona.

Armando 'Hormiga' González celebra su anotación en el Clásico de México / EFE

"Los ojos estarán encima de ti"

En la previa del reciente duelo de México contra Islandia, el 'Pentapichichi' tomó la palabra en ESPN México para analizar el panorama del 'Tri' y lanzar un reto directo al joven atacante. Le advirtió que debía aprovechar sus minutos para demostrarles a Javier Aguirre y al exazulgrana Rafa Márquez que tiene la madurez necesaria para la gran cita mundialista.

Y el talento de Chivas recogió el desafío de la mejor manera. Sabiendo que el histórico goleador había sentenciado un claro "tienes una oportunidad contra Islandia, los ojos estarán encima de ti", la 'Hormiga' saltó al verde y desatascó el encuentro firmando una actuación estelar con un gol y una asistencia. Un golpe sobre la mesa en el momento más oportuno.

Una guerra a tres bandas por el puesto

Según detalló Hugo Sánchez, el cuerpo técnico tiene la lista bastante definida, pero el puesto de tercer delantero es una incógnita absoluta. Dando por hecho que los 'Jiménez' (Santiago Giménez y Raúl Jiménez) tienen el billete asegurado siempre que el físico se lo permita, la última plaza ofensiva queda disponible para el mejor postor.

Armando "Hormiga" González celebrando su gol en el Clásico ante Club América / chivas

La batalla está servida entre tres nombres propios: el propio Armando 'Hormiga' González, Julián Quiñones y Germán Berterame. El exmadridista reconoció que Berterame atraviesa un estado de forma envidiable que convence mucho a Aguirre y Márquez. Sin embargo, en el debate directo entre Quiñones y la 'Hormiga', el goleador se decantó por el nueve pretendido por el Barça, afirmando que "está por encima de los goles de Quiñones".

Cifras que justifican el interés culé

El salto al escaparate internacional de la 'Hormiga' no es fruto de un par de buenos partidos. Hugo Sánchez hizo especial hincapié en su regularidad y la carta de presentación inmejorable del delantero: haberse proclamado líder en la tabla de goleadores de la Liga MX de Apertura con 12 dianas en 17 partidos, empatando en la cima con nombres contrastados como Paulinho y João Pedro.

Este registro le otorga un "peso específico" indiscutible para estar en la lista mundialista y justifica por qué su nombre empieza a sonar con fuerza fuera de México. En Can Barça, siempre atentos al mercado internacional, toman nota como una posible opción en la búsqueda de un reemplazo para Lewandowski. El Mundial está a la vuelta de la esquina y la 'Hormiga' ya ha demostrado que no le tiemblan las piernas cuando los focos le apuntan.