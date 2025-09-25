Hugo Rafael Varas: "Julián no está en el Barcelona porque no puso la plata"

El Atlético de Madrid no está pasando por su mejor momento. Tras seis jornadas, se encuentra en la novena posición de la tabla y los rojiblancos solo han ganado dos de los siete partidos que han disputado hasta ahora. En los otros casos, han empatado tres y han perdido dos, uno de ellos contra el Liverpool en el debut de la Champions.

Precisamente, Julián Álvarez es uno de los jugadores del Cholo que no lo está pasando bien. Un hecho que quedó plasmado en el encuentro contra el Mallorca cuando, después de fallar un penalti, fue substituido y desde el banquillo negó con la cabeza repetidas veces.

En este sentido, Hugo Rafael Varas, primer entrenador que tuvo el atacante argentino, habló en una entrevista a Radio Villa Trinidad sobre la etapa del jugador de 25 años en el Atlético, donde cargó contra el entrenador: "No lo veo cómodo con Simeone. Jugó muchos partidos, no es el delantero que siempre fue, porque nunca jugó nunca en la posición que tiene que estar jugando. No lo veo cómodo en el Atlético. Creo que ha jugado muchos partidos por fuera, nunca jugó en la posición que tiene que estar jugando".

"Sé que le dijo a su familia que piensa en el equipo, piensa jugar y estar bien y su objetivo es seguir siendo el 9 de la selección. Hoy el Atlético es un equipo que defiende mucho y ataque poco. Lo veo más pasador que definidor. Está haciendo goles de tiro libres o afuera del área. El equipo no llega mucho para que Julián sea el 9 que hacía goles en River", añadió.

La manera de jugar del Atlético

Además, el exentrenador de Julián criticó el juego de los madrileños: "Hemos vistos partidos donde Julián estaba defendiendo en el arco rival. No lo podía creer cuando veía eso. Se lleva bien con Simeone, pero su forma de jugar es defender. Yo no sé, si Simeone ya terminó su ciclo en el Atlético".

"El otro día, cuando lo sacaron estaba enojado. Venía de errar el penal y no fue bueno que lo hayan sacado. También venía de recuperarse de una lesión y a lo mejor Simeone lo quiso cuidar. Para mí estaba enojado por eso también. Fue un combo", dijo recordando aquella situación. "A veces ganar no es sacar el 9, porque el 9 te tiene los defensores, pero no jugó nunca en la posición que tiene que estar jugando".

El futuro de Julián, ¿en Barcelona?

Siguiendo en esta línea, Hugo Rafael Varas expresó que el futuro del futbolista, posiblemente, no pasa por quedarse muchos años más en el Atlético: "Yo creo que en algún momento habrá un cambio o de técnico o de el mismo".

"Recién una persona me decía que se vaya al Barcelona y la verdad es que no está en el Barcelona porque no puso la plata que tenía que poner. Él se iría, porque siempre fue hincha del Barcelona". No obstante, apuntó: "A mí me gustaría que juegue en el Real Madrid".