Hugo Alba: "El Barça me ofreció tarde la renovación, no creían en mí"

Uno de los futbolistas más destacados del Juvenil A triunfal de Juliano Belletti el curso pasado, Hugo Alba tuvo que buscarse la vida al terminar contrato y ver cómo el FC Barcelona no le ofrecía la renovación al terminar etapa juvenil. Acabó llegando, pero muy tarde, lo que el valenciano interpretó como falta de confianza en él de cara al proyecto del Barça Atlètic y de club en general.

Alba apostó por un destino exótico. Se marchó al OFK Belgrado de la Superliga serbia. Allí ha disputado 10 partidos oficiales y se estrenó hace unos días como goleador en la victoria por 4-0 de su equipo ante el Napredak. El ariete acaba de ofrecer una entrevista al medio balcánico 'Mozzart Sport' en la que repasa cómo fue su salida del cuadro azulgrana y varias de sus vivencias.

UNA RENOVACIÓN TARDÍA

"El Barça me ofreció un contrato, pero me lo ofreció demasiado tarde. Le agradezco al Barça mi corta trayectoria en el club, pero no dependía de mí. No creían en mí, o al menos eso creo. No podía hacer nada al respecto. Creía que al menos la última temporada en el club jugaría en el Barça Atlético. Pero no confiaban demasiado en mí", analiza.

Arnau Pradas y Hugo Alba, en la Youth League / FCB

"Siempre quise jugar en el Barça Atlètic o, mejor aún, en el primer equipo, pero ahora no puedo. Estoy muy agradecido al Barcelona por todo, pero ahora no puedo hacer nada al respecto", añade. Y sobre entrenar con el primer equipo: "Lo hice, entrené cinco o seis veces. Es increíble allí, el nivel es altísimo. Pero incluso allí te sientes parte del equipo, todos son buena gente, como tú y como yo. Y eso es importante. Hablé con muchos de ellos, no solo con uno o dos, les pregunté cosas relacionadas con el fútbol y la vida en general".

En concreto sobre Lewandowski, su homólogo por el gol, explica que "una vez hice un ejercicio con él y lo recuerdo bien porque me explicó cómo hacer ciertas cosas delante de la portería, que me ayudaron después".