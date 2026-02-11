La huelga de trenes también afecta a grupos de desplazados del Barça

Día movido en aeropuertos y estaciones de tren. Mientras que el Barça ha modificado el itinerario de vuelo por las fuertes rachas de viento, varios aficionados del equipo azulgrana que tenían previsto viajar hoy a Madrid para presenciar el partido de mañana ante el Atlético de Madrid han encontrado dificultades para desplazarse a causa de la huelga ferroviaria.

Según ha podido saber SPORT, varios grupos han visto cómo sus trenes eran cancelados, quedándose, a priori, sin opción de viajar este jueves. La huelga estaba convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, lo que ha afectado especialmente a quienes tenían billete para hoy. En la mayoría de los casos, RENFE ofrecía la devolución del importe o la recolocación en otro tren, aunque ya para mañana como pronto. Ante esa situación, muchos aficionados —especialmente los que tenían reserva de hotel en la capital— han tenido la suerte de poder comprar por su cuenta billetes en Iryo y, gracias a ello, han podido ser recolocados en el tren de esta compañía para llegar a Madrid a tiempo y no perder sus planes. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que el tren ha podido salir sin problema alguno de la Estación de Sants y que el transcurso del viaje se está produciendo en estos instantes con total normalidad.

Para mañana, en principio, los desplazamientos en tren hacia Madrid deberían realizarse con normalidad, siempre que no haya incidencias de última hora. No obstante, otro factor que preocupa son las fuertes rachas de viento previstas. Protección Civil ha enviado alertas en Catalunya recomendando extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios en las horas de mayor intensidad.

También se espera que varios vuelos puedan verse afectados. De hecho, las previsiones meteorológicas para mañana son extremadamente complicadas y el aeropuerto ya trabaja contemplando la cancelación de una gran cantidad de viajes.