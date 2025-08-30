Los aficionados del Rayo, en huelga para recibir al Barça y cargan contra Martín Presa

Bukaneros, el principal grupo de animación del Rayo Vallecano, ha emitido un comunicado que firman también varias peñas más en el que anuncian una huelga de animación de 90 minutos para el partido de este domingo (21:30 horas) contra el FC Barcelona, correspondiente a la 3ª jornada de LaLiga EA Sports. Se trata del "primer acto de protesta de la temporada, con la esperanza de ser escuchados por primera vez en una década".

Señalan directamente al presidente de la entidad, Raúl Martín Presa, a quien acusan de ser "el único culpable, quien mal gestiona nuestra entidad y la pequeña cohorte de correveidiles que le rodea". El comunicado apunta que "en la que debería ser la mejor temporada de nuestras vidas" sienten "el más absoluto abandono institucional", que va "a la deriva" y que carece "de gestión desde hace décadas". Y lo ejemplifican con los siguientes casos: "borrado de la Franja, trabas durante el Centenario, negativa de hacer de Vallekas una fiesta en el primer partido de Conference, estado crítico de la Cantera, suciedad en el Estadio...".

"Decimos basta a la mierda en los accesos, a las cagadas de palomas en los asientos, a los focos que hay colgando por los pasillos, a las mil situaciones que se resumen en la sola; la auténtica degradación que vive cada jornada nuestro estadio y que sólo retrata a su responsable directo y su relación personal con la higiene. Decimos basta a la subida del precio de los abonos, pero también a que la directiva no se adhiera al convenio de entradas, positivo y favorable para todo el mundo, menos para quienes se hinchan a comilonas y bebidas excitantes en los palcos de La Liga", argumentan los Bukaneros.

Y siguen: "Decimos basta a que quieran convertir Vallekas en el paraíso de los reventas y en un símbolo del mundo analógico. Somos humildes, sí, pero no queremos ser cutres. Decimos basta a que nuestro estadio no tenga una simple grada visitante, a quese ninguneeé al resto de aficiones que tienen el mismo derecho que nosotros a disfrutar aquí de su equipo, igual que a nosotros nos gusta hacerlo en el resto de ciudades. Es indignante y los culpables siguen teniendo los mismos nombres y apellidos. Decimos basta al secuestro de nuestra franja, nuestro mayor distintivo y razón de orgullo. Somos franjirrojos, no rayirrojos o similar. Esta mala broma dura ya demasiado y ha supuesto que, en nuestro Centenario, tuviésemos un invento, una equipación artificial sin historia".

También cargan contra el abandono de la cantera y de los equipos femeninos. De estos últimos, destacan que la actitud de Martín Presa "sólo puede ser considerada como machista, misógina y propia de los episodios más oscuros de nuestro reciente pasado donde la mujer no tenía cabida más que en el ámbito doméstico.".