FC BARCELONA
No hubo encuentro Laporta-Mateu Alemany
La ausencia del director deportivo del Atlético en la boda de Joan Soler evitó el esperado cara a cara con el presidente del Barça en un contexto marcado por la tensión por Julián Álvarez
Mateu Alemany no acudió finalmente a la boda de Joan Soler, por lo que no se produjo el esperado encuentro con Joan Laporta en un contexto marcado por la tensión entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez.
El enlace de Soler, exmiembro de la comisión deportiva del Barça y figura cercana a la estructura deportiva azulgrana, había generado expectación por la posible coincidencia del director deportivo del Atlético con el presidente cué. Alemany figuraba entre los invitados, pero su ausencia evitó cualquier intercambio en un momento de mucha tensión entre ambos clubes.
Sí asistió, en cambio, el grueso de la Junta Directiva del Barça y otros miembros de la comisión deportiva como Enric Masip.
Alta tensión entre Barça y Atlético
En las últimas semanas, la relación entre Barça y Atlético se ha tensado en gran medida. El club rojiblanco reaccionó con ironía en X a los rumores sobre Julián Álvarez y el club azulgrana con unos tuits que no sentaron nada bien en la directiva culé. Rafa Yuste calificó los tuits de “muy mal gusto” y defendió la línea institucional del Barça.
Por su parte, Enrique Cerezo volvió a calentar el caso y mostró su hartazgo con el ruido en torno al delantero argentino: “Es el rollo del verano. Ya sabéis cómo está la situación. Es jugador del Atlético de Madrid y creo que será jugador del Atlético de Madrid. El que quiera, que venga y vea el contrato”, declaró.
Pese a las palabras del presidente del Atlético, el caso Julián Álvarez sigue muy vivo, con el Barça decidido a hacer un último movimiento por el delantero argentino tras el Mundial.
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