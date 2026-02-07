Hristo Stoichkov se sincera sobre si podría jugar en el Barça de Flick: "Se tiene que sudar la camiseta"

El Barça sigue con su campaña notable a las órdenes de Hansi Flick, que ha conseguido devolver la sonrisa al aficionado azulgrana después de algunas temporadas navegando entre lo desconocido. La explosión de Lamine Yamal y el liderazgo de Pedri en el centro del campo, o el carácter de Raphinha y Eric Garcia, han hecho de esta una de las mejores plantillas de Europa.

Aunque si hablamos de actitud, pocos jugadores en la historia del club han conseguido reflejar mejor el sentimiento de lucha y perseverancia con la camiseta azulgrana que Hristo Stoichkov. El búlgaro es uno de los jugadores del pasado más queridos entre los seguidores, siempre remando a favor del Barça e incluso de Catalunya.

Hristo Stoichkov, contra el PSG. / Ignasi Paredes

Por eso, cuando habla suele sentar cátedra y se le escucha con atención. En esta ocasión, lo ha hecho con el programa 'Què t'hi jugues!' de la Cadena SER Catalunya, donde le han preguntado si se vería capaz de jugar en este Barça de Flick que funciona como un engranaje.

"No cambio mis tiempos, disfruté de mi tiempo y ahora como aficionado. De los chavales jóvenes que salen de la cantera. Hansi ha hecho un gran trabajo", apunta el exdelantero sobre si sería titular en el equipo actual.

Stoichkov disfruta de la propuesta ofensiva del entrenador alemán, con la línea de presión alta y siempre en busca de convertir un nuevo gol. Por eso, con un estilo ya algo más consolidado que durante el primer curso en Barcelona, piensa "que tenemos otro ciclo de cuatro, cinco o seis años" de buenas noticias, si la cosa no se tuerce, claro está.

Flick saluda a Raphinha durante un partido del Barça / EFE

Sin embargo, al ser preguntado si considera que en la actual plantilla hay algún 'Hristo', el búlgaro prefiere no mojarse y simplemente disfrutar de lo que ve: "El problema es que siempre comparáis y a mí nunca me ha gustado porque cada uno hace su trabajo y entrena como tiene que hacerlo para jugar el fin de semana", comenta el exfutbolista.

Valora muy positivamente, eso sí, que Flick no se case con nadie y sea fiel a sus principios: "Si entrenas bien durante la semana, vas a jugar. Hansi tiene mucha disciplina y mucho orden", señala. Por eso, asegura que lo principal es imprimir ese sentimiento con el escudo.

"Lo más importante es que cada uno se sienta responsable de llevar esta camiseta y cuando salen al campo, ganes o pierdas, se tiene que sudar", remata el exnúmero '8'. Este sentimiento parece haber calado hondo en la plantilla, ya que con Flick da la sensación de que los partidos siempre se pueden ganar, pese a empezar perdiendo.

En total, el equipo lleva nada más y nada menos que 17 remontadas desde que el técnico alemán aterrizara en el club, unas cifras que demuestran el carácter de una plantilla ávida de títulos que tiene entre ceja y ceja ganar la sexta Champions de su historia.