De la hostilidad a la ovación cerrada: así se gestó el baño de masas de Pedri

Hay jugadores que trascienden rivalidades. Que, incluso en un mundo tan polarizado como el del fútbol, consiguen generar consenso. Pedri, sin lugar a dudas, es uno de ellos. El centrocampista canario realizó un recital en la victoria del FC Barcelona contra el Getafe a domicilio y el Coliseum, escenario hostil para los culés donde los haya, lo reconoció con una respetuosa ovación cuando fue sustituido por Marc Casadó en los compases finales.

Llevaba algunos encuentros el tinerfeño sin poder lucir su mejor versión. Rendía a buen nivel en líneas generales, pero también cometía alguna imprecisión impropia de él. En un partido clave en el 'sprint' final hacia la Liga, sin dos piezas clave del proyecto de Hansi Flick como Lamine Yamal y Raphinha, Pedri tenía claro que debía dar un paso adelante y ejercer de líder. Cumplió la misión con creces.

Mucho más allá de la gran asistencia a Fermín López en el tanto que abrió el marcador y cambió el escenario del compromiso, el '8' blaugrana completó un auténtico clínic. 75 intervenciones, 58 pases precisos, 33 carreras, dos contribuciones defensivas y 4/4 en duelos con rivales. Son algunas estadísticas que dejan entrever la enorme influencia a todos los niveles de un futbolista que día tras día hace más insultante su edad (23 años) en comparación con su madurez y comprensión del juego.

En un momento en el que, tal como pidió Hansi Flick tras la eliminación en los cuartos de final de la Champions League a manos del Atlético de Madrid, el Barça necesita líderes, el canario corroboró frente al Getafe que está preparadísimo para seguir creciendo en este sentido. Quizás no será uno de los jugadores que más levantará la voz, pero sí el que mejor sabrá qué hacer con el balón para ayudar al equipo a la hora de la verdad.

Baño de masas

El respeto de los aficionados del Getafe hacia su figura no se quedó en el terreno de juego. Y es que, en el momento de subir al autocar para emprender el camino de regreso a Barcelona, Pedri también fue el futbolista del Barça más aclamado. Firmó autógrafos y se fotografió con algunos de los seguidores que se lo pidieron.

También lo elogió Hansi Flick en rueda de prensa. "Creo que esto demuestra un excelente espíritu deportivo de los seguidores presentes. Y refleja el estilo de juego de Pedri, así como su personalidad, mentalidad y calidad. Ha hecho un gran partido y me ha encantado que le hayan mostrado respeto", dijo el entrenador del Barça.

No es la primera vez que la hinchada de un equipo español se rinde al de Tegueste. Más allá de su espectacular carrera con el FC Barcelona, también es un jugador muy importante para la Selección. Este mismo verano, sin ir más lejos, será uno de los principales argumentos de la Roja en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.