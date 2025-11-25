El hostil ambiente de Stamford Bridge y el marcaje de Cucurella desafiaron a Lamine Yamal

En Stamford Bridge, el duelo tenía nombre propio en la banda izquierda del ataque del Barça: Lamine Yamal contra Marc Cucurella. Dos compañeros de selección, dos generaciones distintas y un mismo objetivo: imponerse en un contexto de máxima exigencia. Mientras tanto, desde la grada del Chelsea tronaba un cántico tan hiriente como revelador: “You’re just sht Lamine Yamal”*.

El mensaje de los hinchas ‘blues’ buscaba claramente desestabilizar al joven extremo culé. Cada vez que tocaba el balón, el estadio se encendía: silbidos, gritos y ese estribillo repetido una y otra vez. Lamine, acostumbrado ya a los focos pese a sus 17 años, intentó abstraerse, pero el contexto era hostil y el duelo con Cucurella, exigente hasta el límite.

El lateral del Chelsea interpretó el partido como un reto personal. Sabía mejor que nadie de lo que es capaz Lamine: lo ha visto en los entrenamientos y partidos con España. Por eso salió concentrado, agresivo y muy claro en su plan. No le dejó girarse cómodo, le negó el carril interior y le fue marcando el cuerpo a cuerpo desde la primera jugada. Cada control de Lamine encontraba siempre un contacto, una pierna, un hombro, una molestia constante.

Cucurella tuvo un papel destacado en la primera parte por ser el autor del pase del gol y el que provocó la expulsión de Araujo.