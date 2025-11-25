FC BARCELONA
El hostil ambiente de Stamford Bridge y el marcaje de Cucurella desafiaron a Lamine Yamal
El jugador azulgrana fue objeto de las iras de la afición local
En Stamford Bridge, el duelo tenía nombre propio en la banda izquierda del ataque del Barça: Lamine Yamal contra Marc Cucurella. Dos compañeros de selección, dos generaciones distintas y un mismo objetivo: imponerse en un contexto de máxima exigencia. Mientras tanto, desde la grada del Chelsea tronaba un cántico tan hiriente como revelador: “You’re just sht Lamine Yamal”*.
El mensaje de los hinchas ‘blues’ buscaba claramente desestabilizar al joven extremo culé. Cada vez que tocaba el balón, el estadio se encendía: silbidos, gritos y ese estribillo repetido una y otra vez. Lamine, acostumbrado ya a los focos pese a sus 17 años, intentó abstraerse, pero el contexto era hostil y el duelo con Cucurella, exigente hasta el límite.
El lateral del Chelsea interpretó el partido como un reto personal. Sabía mejor que nadie de lo que es capaz Lamine: lo ha visto en los entrenamientos y partidos con España. Por eso salió concentrado, agresivo y muy claro en su plan. No le dejó girarse cómodo, le negó el carril interior y le fue marcando el cuerpo a cuerpo desde la primera jugada. Cada control de Lamine encontraba siempre un contacto, una pierna, un hombro, una molestia constante.
Cucurella tuvo un papel destacado en la primera parte por ser el autor del pase del gol y el que provocó la expulsión de Araujo.
- Los jugadores del Athletic Club se mofaron del nuevo Spotify Camp Nou
- Iturralde González sentencia la posible falta de Vinicius a Iñaki Peña: 'Si llega o no llega es circunstancial
- Eric Garcia y diez más contra el Chelsea
- La convocatoria del Barça para el partido contra el Chelsea de la Champions League
- “El ambiente en el Camp Nou es un guirigay”
- Jaume Guardiola, de ‘Nosaltres’, contesta a Florentino Pérez
- El Real Madrid forzará un fichaje para Xabi Alonso en invierno
- Protección Civil alerta a los catalanes: prepara un kit de emergencia en casa para sobrevivir 72 horas