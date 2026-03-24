La 'Hormiga' González supera a Lamine Yamal y acecha a Vitor Roque

México tiene un nuevo ídolo y en Europa ya toman nota. Armando González, conocido en todo el país como 'La Hormiga', está firmando una temporada de ensueño con las Chivas de Guadalajara. El joven delantero se ha convertido en una auténtica máquina de goles: desde el inicio del Torneo Apertura MX el 11 de julio, suma 22 tantos (12 en el Apertura y 10 en el Clausura), destrozando récords históricos y despertando el interés de los grandes clubes del Viejo Continente.

Para poner en perspectiva su explosión, basta con compararlo con dos de los delanteros con más progresión del fútbol actual (inicio del Apertura MX como punto inicial): Lamine Yamal suma 21 goles (14 en Liga, 5 en Champions League y 2 en Copa del Rey), con un promedio de 157 minutos por gol. Vitor Roque, por su parte, contabiliza 23 goles (computando el cierre de la temporada pasada y el inicio de la actual), con un promedio de 140 minutos por gol.

Vitor Roque y Lamine Yamal, de Palmeiras y FC Barcelona respectivamente / José Jácome / EFE y Dani Barbeito / SPO

En cambio, ‘La Hormiga’ registra un espectacular promedio de 92 minutos por gol, lo que lo coloca claramente por encima de ambos en eficiencia goleadora.

Supera a 'Chicharito' y directo al 'Tri'

El pasado fin de semana volvió a ser el protagonista indiscutible. En el duelo de altos vuelos ante Rayados de Monterrey, 'La Hormiga' demostró su instinto 'killer' mandando el balón al fondo de la red. Esa diana no fue una más: significó su gol número 22 en el año futbolístico. Con este tanto, ha superado oficialmente el mítico récord de 21 goles que impuso Javier 'Chicharito' Hernández en la temporada 2009-2010, justo antes de dar el salto al Manchester United.

Javier 'Chicharito' Hernández con Chivas de Guadalajara, en México. / IMAGEN DE ARCHIVO

El impacto de 'La Hormiga' no se limita a su club. De cara al Mundial de 2026, el delantero se ha ganado a pulso un lugar de privilegio en la Selección Mexicana. Su brutal estado de forma lo ha colocado por delante del naturalizado Germán Berterame en las preferencias del combinado nacional. Tras estrenarse como goleador con el 'Tri' absoluto ante Islandia, González ha dejado claro que la camiseta verde no le pesa, consolidándose como la gran esperanza ofensiva de México junto a figuras como Santiago Giménez.

El Barça, atento al talento emergente

Semejante explosión goleadora, siendo el jugador sub-23 con más tantos en el mundo actualmente, ha activado las alertas en los despachos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El Barça, siempre buscando adelantarse en el mercado para captar talento joven con proyección, tiene excelentes informes del delantero de Chivas. Su movilidad, capacidad de definición y juego de espaldas encajan en el perfil de delantero moderno que gusta en Can Barça.

La Hormiga González festeja un gol con Guadalajara / Francisco Guasco / EFE

No obstante, la dirección deportiva blaugrana tendrá competencia. Desde Inglaterra, Alemania y Escocia ya han enviado ojeadores para seguirle la pista en directo. Su valor de mercado se ha disparado hasta los 7 millones de euros según Transfermarkt, aunque Chivas lo tasa en unos 15 millones, una cifra muy atractiva que lo convierte en un objetivo primordial para dar el salto a Europa este mismo verano.

El niño que alguna vez fue rechazado dos veces por su baja estatura es hoy el nuevo gigante del futbol mexicano. Y su próximo destino bien podría estar en Europa, incluso con un posible futuro teñido de blaugrana.