La 'Hormiga' González reina en 2026: Supera a Lamine Yamal y se corona como máximo goleador Sub-23 del mundo

Cuando parecía que el fútbol mexicano solo producía promesas que se diluían en Europa, Armando 'Hormiga' González ha irrumpido con una fuerza arrolladora para recordar al mundo que en el 'Rebaño Sagrado' todavía se forjan delanteros de élite.

Con apenas 22 años, el ariete de las Chivas de Guadalajara cerró la primera semana de abril como el máximo goleador Sub-23 del mundo en lo que va del año natural 2026, con 13 tantos en 18 partidos disputados.

La cifra no es casualidad. González ha superado en solitario a figuras que ya brillan en las ligas top de Europa. Lamine Yamal, la estrella del Barça y uno de los nombres más imponentes del continente, le sigue con 12 dianas en 24 encuentros. Muy cerca también queda Endrick, la apuesta millonaria del Real Madrid, junto a otros nombres como Aribim Pepple (Plymouth), Nicolò Tresoldi (Club Brugge), Dominic Ballard (Leyton Orient) y Martial Godo (Strasbourg), todos por debajo del registro del mexicano.

La posición de Lamine sigue generando debate / Dani Barbeito / SPO

Para dimensionar el impacto, basta mirar la tabla actualizada de los mejores jóvenes del orbe. Lamine ha necesitado más minutos y más partidos para llegar a esa marca; el mexicano lo ha hecho con una eficiencia letal y en menos compromisos.

Máximo goleador nacional

Su capacidad para definir bajo presión quedó patente en el reciente empate agónico ante Pumas. El Estadio Akron fue testigo de un partido de infarto. Pumas se adelantó con ventaja de dos goles, pero apareció la ‘Hormiga’. Al minuto 70’, un cabezazo preciso tras centro de Diego Campillo metió a Chivas en el partido. Y en el tiempo añadido (minuto 101’), tras penalti confirmado por el VAR sobre Roberto Alvarado, González no falló desde los once metros frente a un portero reconocido internacionalmente como Keylor Navas. El tanto, ejecutado con una frialdad absoluta, desató la locura en el recinto y selló el boleto liguillero para los rojiblancos, que además conservan el 'superliderato'.

Con estos dos goles, la 'Hormiga' alcanza ya 12 tantos en el Clausura 2026 y se consolida como máximo goleador del torneo. Su explosión bajo las órdenes de Gabriel Milito es brutal: titular indiscutible, dos torneos seguidos brillando y un crecimiento que ha dejado atrás cualquier expectativa. Su cláusula de 15 millones para clubes europeos pone en alerta a cualquiera que quiera hacerse con sus servicios.

El fútbol mexicano sueña en grande con un 9 que lleva el escudo rojiblanco en el pecho y el futuro del 'Tri' en las botas. La Hormiga pica, y el mundo del fútbol ya lo siente.