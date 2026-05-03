Entrevista SPORT
Entrevista SPORT | La 'Hormiga' González Jugador de Chivas
La 'Hormiga' González, la estrella que viene: "Quiero dejar el nombre de México en lo alto"
En SPORT, hablamos en exclusiva con el delantero de Chivas sobre su momento y el reto de representar a México en el Mundial
El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la selección de Javier Aguirre ya toma forma. Con una apuesta decidida por el talento local, el ‘Vasco’ ha incluido a 12 figuras de la Liga MX en su lista definitiva, destacando por encima de todos un nombre propio: Armando ‘La Hormiga’ González.
El joven ariete de las Chivas ha pasado de ser una promesa a una realidad necesaria para el ataque azteca. En SPORT, hablamos en exclusiva con el delantero del ‘Rebaño Sagrado’ sobre su espectacular presente y el reto de representar a México en la cita más importante de su carrera.
Felicidades por la convocatoria para el Mundial. ¿Te la esperabas?
“Ha sido un año muy increíble y todo ha cambiado mucho para bien. Entonces, estoy muy contento de que me hayan tomado en cuenta y ahora toca lo mejor”.
¿Qué fue lo primero que hiciste al recibir la noticia?
“Fui directo a casa con mis papás, con mis hermanos y ahí todos nos dimos un gran abrazo. Estábamos todos muy contentos”.
Hace poco cumpliste 23 años. ¿Cuál sería tu regalo ideal?
“Me gustaría que podamos quedar campeones con Chivas y también poder meter un gol en el Mundial”.
Para los que no te conocen, ¿cómo se definiría a sí mismo Armando González, tanto en lo personal como en lo futbolístico?
“Pues yo creo que soy alguien muy tenaz y dedicado. Me gusta meter goles, es lo que más me gusta hacer. Vivo para eso. Soy alguien disciplinado, tenaz y con una gran actitud y determinación. Hago muy buenos movimientos en cuanto a correr los espacios y hacer rupturas, pero en el área es donde me siento más cómodo. Es donde encuentro mejor los espacios para nada más dar el último toque y así es como creo que es mi juego”.
Se han visto vídeos tuyos de pequeño animando a Chivas. ¿De dónde te viene esta pasión por el fútbol?
“Mi padre fue mucho tiempo jugador de Chivas. Unos diez años. Mi hermano y yo crecimos con ese amor por ese club. De ahí viene el amor por Chivas”.
En el presente, Chivas se dispone a jugar la liguilla de Clausura. ¿Cómo se siente el equipo?
“No puedo participar por la selección. Pero sí, nosotros desde un principio ya sabíamos que algunos no podíamos participar. Todos estaban listos para el momento que les tocara jugar, hacer lo mejor posible. No tengo ninguna duda, yo creo fielmente en mis compañeros, porque veo cómo entrenan, cómo se preparan. Nos preparamos de la mejor manera, entonces no tengo ninguna duda de que lo van a hacer espectacular”.
En lo individual, estás firmando una temporada de ensueño. ¿Antes de empezar un partido, revisas los números o prefieres hacer la vista gorda?
“Trato de no ver mucho. Yo solo trato de ir a la cancha y hacer el mejor esfuerzo, ir día a día, seguir mejorando, seguir creciendo. Eso es en lo que yo me enfoco. Y pues, gracias a Dios, las cosas se dan. Tratar de dar mi mejor partido, dar todo lo que depende de mí.”.
¿Cómo dirías que se llega a este nivel?
“Con esfuerzo y con trabajo de dedicación. Es la fórmula, no conozco otra. Cuando las cosas van mal, solo tienes que trabajar, y cuando las cosas van bien, tienes que seguir trabajando. No hay de otra. Eso lo tengo yo muy claro”.
Llegaste a situarte como máximo goleador sub-23 del mundo, por delante de jugadores como Lamine Yamal. ¿Te imaginabas este impacto durante el año 2026?
“Sí, yo sabía que era capaz de hacer reales cosas en Chivas. Obviamente, que sea el sub-23 con más goles a veces puede ser un poco relativo, porque hay jugadores que juegan en ligas más importantes, contra rivales más complicados. Entonces, sí me da algo de orgullo, pero a la vez sé que todavía no estoy donde yo quiero estar”.
¿Te gusta Lamine como jugador?
“Sí, ¿a quién no? Creo que es de los mejores del mundo actualmente, y lo que hace semana tras semana es increíble. Me gustaría tenerlo como compañero. Poder jugar con los mejores del mundo creo que es uno de mis objetivos, y Lamine Yamal es uno de ellos, entonces si Dios me da la fortuna de poder jugar con él, será algo muy bonito”.
En Chivas tienes a Gabriel Milito, un ex del Barça, como técnico. ¿Cómo dirías que es tu relación con él y qué destacas de él como técnico?
“La relación con el ‘profe’ es muy buena. Él es muy bueno con todos nosotros, no solo conmigo; con cada uno de los jugadores está siempre muy al pendiente y siempre trata de sacar lo mejor de nosotros. Yo creo que lo que más destaco de él es su mentalidad y sus ganas de triunfar y trascender. Él nos lo dice: jugó en el mejor equipo de la historia, en ese Barcelona tan icónico. Todo lo que nos cuenta es sobre esas experiencias que vivió y que nos ayuda a transmitir; nos contagia de todo eso. Tenerlo como profesor creo que es una gran bendición, porque me ha ayudado a crecer como jugador y como persona. Todos los días me enseña algo nuevo, así que estoy muy feliz con él”.
En la selección, por su parte, está de técnico auxiliar Rafa Márquez. ¿Qué resaltas de él?
“Lo que representa aquí en México es increíble; es uno de los mejores jugadores en la historia del país. Tácticamente lo hace muy bien y me gusta mucho su forma de dirigir. Los entrenamientos cuando nos toca estar en la selección me gustan bastante; creo que tienen un enfoque muy táctico. Si logramos implementar en el Mundial la idea que él tiene junto con el profesor Javier, creo que nos va a ir muy bien”.
¿A quién no le gustaría jugar en el Barça? Es uno de los mejores equipos de la historia. Para mí, el equipo de Guardiola es mítico, y lo que están haciendo ahora con Hansi Flick también es muy importante
Ahora estás en un momento pletórico de tu carrera. ¿Cómo se lleva esa presión de ser un emblema en tu equipo y ahora en tu país?
“Jugar en Chivas siempre implica una presión mayor por lo que representa el club en México, y eso lo sabemos desde que estamos en la cantera. Yo lo tenía muy claro: si llegaba a hacer cosas grandes, esto iba a ser parte del proceso; la presión, las críticas y todo lo demás. Pero me enfoco en lo mío, en lo que puedo controlar y en lo que sé hacer. Sé que todo lo que se dice de mí, sea bueno o malo, no es completamente cierto. La opinión que realmente cuenta es la mía y la de la gente que me importa: mi familia, mi mamá, mi papá y el entrenador, porque es quien decide quién juega. Esas son las opiniones que escucho, porque son las que me ayudan a crecer y mejorar”.
En el vestidor, ¿los compañeros te empiezan a tratar diferente por este nuevo rango?
“No, me siguen tratando igual (ríe) y eso me gusta mucho, porque yo también los trato de la misma manera. Ya tengo un poco más de confianza, también porque somos más o menos de la misma edad; somos un grupo joven. Me hace feliz que me sigan tratando igual. Me divierto mucho; todos los días que voy a entrenar son muy divertidos y la pasamos muy bien.
A nivel de selecciones, el pasado 25 de febrero marcaste tu primer gol con el Tri Mayor ante Islandia, a unos 100 días de la Copa del Mundo. Cuando viste el balón entrar, ¿qué se te pasó por la cabeza en ese momento?
“No creo que lo pueda describir. Primero me asusté porque el balón se me elevó un poco y pensé que casi la fallaba, pero después fue una emoción muy grande. Lo primero que hice fue dar gracias a Dios; en mi cabeza dije 'gracias a Dios'. Estaba muy contento, muy feliz, y luego pensé que había logrado algo increíble: meter gol con tu selección. Y quiero meter más goles, eso es lo que tengo en mente”.
Sabiendo que el Mundial es en casa, ¿os veis candidatos?
“Sí, claro. Siendo locales, ganas un apoyo y una fuerza mucho mayor, y tener a todos nuestros compatriotas en los estadios con nosotros nos va a dar un plus, un extra de motivación y también de responsabilidad”.
¿Te visualizas marcando?
“Sí. Siempre trato de visualizarlo y uno de esos escenarios es metiendo gol. Es lo que busco y para lo que entreno todos los días: meter gol. Es lo que más quiero”.
¿Alguna selección favorita para hacerle gol?
“La que sea. No tengo favorita ni alguna a la que no quiera enfrentar. Sea quien sea, voy con la máxima actitud y entrega para lograr el objetivo”.
España va a participar en el Mundial y el partido contra Uruguay se jugará en el Estadio Akron, un estadio que conoces muy bien. ¿Qué nos puedes decir de él?
“Es un estadio muy bonito, de los más bonitos de México. Su infraestructura es de primer nivel: los vestidores, la cancha, todo está espectacular. Creo que se van a llevar una grata sorpresa al visitarlo. Jorge Vergara, que en paz descanse, hizo un esfuerzo increíble para crearlo y darle ese representativo a Guadalajara, y ahora Amaury (Vergara) lo está transformando en un estadio mundialista. Seguro que a los españoles les va a gustar mucho”.
Hay rumores que te sitúan en equipos europeos. ¿Sabes si hay clubes interesados?
“No, yo trato de enfocarme en mi día a día. Si llega, estaría muy agradecido; si no, trabajaré para que llegue. Mi padre y mis representantes son muy cautelosos con eso y prefieren no llenarme la cabeza para que no me distraiga, y se los agradezco mucho. Yo estoy enfocado en lo mío”.
¿Piensas en dar el salto a Europa tras el Mundial?
“Sí, lo intentaría, porque es un sueño que tengo. Pero si no se da, no pasa nada; seguiré trabajando. Y si se da, estaré muy agradecido. Todo depende de seguir enfocado en el día a día”.
Si pudieras elegir un destino ideal, ¿a qué liga preferirías llegar?
“Todas me gustan. Son ligas con un nivel muy alto en el que me gustaría jugar. Es un sueño que tengo desde niño: jugar en Europa y seguir creciendo”.
¿Te gustaría jugar en el FC Barcelona?
“Sí, claro, ¿a quién no le gustaría? El Barça es uno de los mejores equipos de la historia. Para mí, el equipo de Guardiola es mítico, y lo que están haciendo ahora con Hansi Flick también es muy importante. Cualquier jugador quiere llegar ahí. Si se da, estaría muy agradecido”.
¿Eres más de Barça o de Madrid?
“Va a sorprender, pero soy del Atlético de Madrid. Mi padre pasó un tiempo en Madrid y nos traía cosas del Atlético a mi hermano y a mí, y me gustó mucho. Además, me gusta el estilo del Cholo Simeone: la entrega, la lucha, no rendirse nunca, ir partido a partido”.
Hablando del Cholo, estamos en semana de Champions. ¿Es un sueño jugarla?
“Sí, totalmente. En México también sabemos lo importante que es la Champions League. Es uno de mis grandes sueños poder jugar esa competición. Aquí la seguimos muchísimo; incluso de niños la veíamos en la escuela por los horarios. Ahora la vemos saliendo de entrenar. Es algo muy significativo para todos”.
¿Qué jugador te ha inspirado más en tu carrera?
“Tuve la oportunidad de tener como compañero a mi ídolo de niño, ‘Chicha’, Javier Hernández. Me ayudó mucho a crecer y le estoy muy agradecido. Tengo una relación muy buena. Siempre está pendiente de mí, viendo cómo puede ayudarme. A veces me manda mensajes, me aconseja. Me siento muy feliz de que me haya tomado como pupilo. Estoy muy agradecido por eso”.
“También me han tocado rivales importantes como Gignac en Tigres. Son referentes para mí. Ahora Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético de San Luis), que hacen cosas relevantes en México en el poco tiempo que llevan”.
¿Y fuera de México, tienes algún referente?
“Haaland me gusta mucho. Julián Álvarez también, por su entrega, que nunca deje de correr. Veo mucho a nueves de Europa como Lewandowski, Harry Kane, João Pedro del Chelsea. Endrick en Lyon lo está haciendo muy bien. También sigo a jugadores sudamericanos. Me gusta aprender de todos”.
Tu apodo ‘Hormiga’ viene de un miedo de niño. ¿Te gusta?
“Sí, es el que más me gusta. Ya nadie me dice Armando, solo mi mamá. Es un apodo que adopté desde niño y ya es parte de mí”.
Fuera del fútbol, ¿qué te gusta hacer?
“Entreno mucho, pero en mi tiempo libre juego videojuegos, veo anime, leo y escucho música. Es lo que más hago. Soy bastante tranquilo, no salgo mucho. Hago cosas muy tranquilas”.
¿Dónde te ves en cinco años y qué titular de periódico te gustaría leer?
“Me veo creciendo y mejorando, ojalá jugando en Europa. Me gustaría leer que puse el nombre de México en alto y que representé dignamente a mi país”.
- Osasuna - Barça, en directo: alienaciones y última hora del partido de Liga
- Raphinha medita y el Barça espera una respuesta
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Sandro Mazzola, leyenda del Inter de Milán, aconseja a Bastoni no fichar por el Barça
- Operación central en el Barça: la jerarquía del Cuti Romero seduce a Flick
- La última locura de mercado por Bernardo Silva
- Leao-Rashford, el intercambio que puede sacudir el mercado
- El Barça no tiene prisa con Bardghji