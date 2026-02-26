La 'Hormiga' González brilla con un gol y una bonita asistencia en el México-Islandia

El ascenso meteórico de Armando 'Hormiga' González ya es una absoluta realidad y en las oficinas de la dirección deportiva azulgrana no pierden detalle de su evolución de cara a la posible salida de Lewandowski. El joven delantero de las Chivas de Guadalajara firmó en la madrugada del jueves 26 de marzo un estreno goleador soñado con el 'Tri' absoluto en el choque amistoso frente a Islandia, que finalizó con una contundente victoria por 4-0 para los pupilos de Javier 'Vasco' Aguirre.

Fue un tanto de puro 'killer', de auténtico nueve con instinto: pura intuición esperando el error de la defensa vikinga para castigar sin piedad y mandar el balón al fondo de la red.

Pero la exhibición del talento azteca no se detuvo ahí. Antes de su estreno goleador, el nueve regaló una obra de arte en forma de asistencia a Ledezma para abrir la lata, con un recorte de sangre fría ante el portero y un centro medido para que su compañero empujara a placer con un remate de cabeza. La 'Hormiga' fue, indiscutiblemente, uno de los MVP del encuentro, escudado por el gran nivel del lateral zurdo de Toluca, Jesús Gallardo, que mantuvo el equilibrio, recuperó balones, ganó duelos y firmó el 3-0 con un testarazo a balón parado, y por su compañero en Chivas, el jovencísimo mediapunta Brian Gutiérrez, que cerró la goleada aprovechando otro grave error del meta Einarsson.

Tras su noche mágica, la 'Hormiga' tomó la palabra en la zona mixta, dejando ver la ambición que tanto gusta en Can Barça: "Meter mi primer gol en selección es algo indescriptible. Tengo muchas ganas de seguir haciendo cosas buenas, de seguir creciendo y seguir mejorando". Sobre la sensación de marcar, el ariete demostró que está hecho para grandes escenarios: "Fue algo especial. Siempre veo a la selección en la tele y ser tú quien hace que la gente festeje es especial".

El partido ante los islandeses, al no ser fecha FIFA y contar únicamente con talento de la Liga MX, ha sido el gran trampolín de Armando para hacerse un nombre en la libreta del 'Vasco' Aguirre de cara al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Con este golazo y su desparpajo, el joven ariete le mete presión a pesos pesados como Santiago Giménez y Raúl Jiménez en la lucha por ser el '9' titular del seleccionado nacional.

La oferta del CSKA y el salto a Europa

El talento de la 'Hormiga' ya hace mucho ruido en el Viejo Continente. Tanto es así que su propio padre ha confirmado en una entrevista para la cadena TUDN que el atacante rechazó hace escasos días una astronómica oferta del CSKA de Moscú. El conjunto ruso intentó llevárselo sobre la bocina, poniendo sobre la mesa 20 millones de dólares para abonar su cláusula sin querer sentarse a negociar con Chivas: "Se lo querían llevar la semana pasada, llegaron con la suma, lo hablamos y él fue quien decidió que quería seguir en Chivas, ganarse un puesto en la Copa del Mundo y después, si se da la oportunidad de ir a Europa, se valorará".

Armando tiene la cabeza muy bien amueblada y las prioridades claras. Irse a una liga como la rusa, actualmente sin escaparate en competiciones europeas de la UEFA, habría supuesto desaparecer del mapa mediático y frenar en seco su proyección mundialista. Pero hay un motivo mucho más de peso en su decisión: la ilusión de dar el salto a un gigante de Europa con mayúsculas, con el FC Barcelona muy atento a sus pasos.

Deco y el área de 'scouting' culé siempre tienen el radar puesto en el mercado latinoamericano, y la 'Hormiga' encaja a la perfección en el perfil de delantero joven, letal y con margen de revalorización. Aunque renovó recientemente con Chivas hasta 2029, su cláusula de salida para el mercado europeo es una auténtica 'ganga' que rondaría los 15 millones de dólares. El salto al Camp Nou o a un proyecto de la élite absoluta es el verdadero motivo que justifica haber dado un portazo a los millones de Moscú. Armando sabe que el Barça lo está observando, y a base de talento y goles, le está guiñando el ojo al equipo azulgrana.