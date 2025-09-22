Horas decisivas para Fermín y Gavi

Este lunes será agitado en las dependencias médicas del FC Barcelona. Fermín y Gavi pasarán revisión para conocer de forma concreta el tiempo que pasarán alejados de los terrenos de juego.

En el caso de Fermín, se lesionó en la ingle en el tiempo de descuento del partido ante el Getafe. Sus gestos de dolor fueron sensibles y las pruebas de este lunes determinarán el tiempo de baja. Las previsiones no son optimistas para el onubense.

Esta baja llega en un momento muy inoportuno ya que Fermín atravesaba por un excelente momento de forma. Aunque frente al Getafe fue suplente, el canterano protagonizó una de las acciones más espectaculares del choque arrancando desde la banda izquierda y disparando sin ángulo buscando la portería, donde encontró los dedos de Soria.

Fermín López quedó tendido en el suelo al final del encuentro ante el Getafe / Dani Barbeito

Restan dos semanas para el próximo parón de selecciones de octubre, por lo que parece difícil que pueda ser convocados para los partidos ante Georgia (11/10) en Elche y Bulgaria (14/10) en Valladolid. Una baja notable para Luis de la Fuente, quien ya lo había citado para la anterior ventana de septiembre.

No esperarán más por Gavi

En cuanto a Gavi, está siguiendo el tratamiento conservador, pero ya ha llegado el momento de tomar una decisión. Este lunes se probará para comprobar si las molestias han remitido o continúa notando dolor. El veredicto de este entrenamiento fijará si debe pasar por el quirófano o lo puede esquivar.

De tener que ser operado del menisco interno de la rodilla derecha, Gavi se perdería entre cuatro y seis semanas de competición. El centrocampista se sometería a una artroscopia poco invasiva, por lo que el tiempo de recuperación sería relativamente corto por ser una intervención.

Gavi quiere solucionar sus problemas en la rodilla derecha / FC BARCELONA

Gavi ha trabajado duro en los últimos días para fortalecer su rodilla, pero durante la jornada de hoy debe conocer el próximo paso que dará. Aunque se trata de la misma rodilla que se lesionó de gravedad, no tiene afectado ni el ligamento cruzado anterior ni el menisco externo, las dos zonas por las que precisaron de cirugía.

Hansi Flick cuenta con un importante fondo de armario esta temporada, pero se trata de dos ausencias capitales en el exigente calendario que le espera al Barça. La cantera puede ser de nuevo la solución para seguir con las rotaciones.