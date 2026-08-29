Horario y dónde ver por TV en directo el FC Barcelona - Rayo Vallecano de la Liga

El FC Barcelona recibe al Rayo Vallecano este lunes 31 de agosto en el partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2026/27. El equipo de Hansi Flick volverá a jugar en el Spotify Camp Nou antes de afrontar el próximo fin de semana su primera salida de septiembre, ante el Valencia en Mestalla.

Los blaugrana afrontan el encuentro tras un arranque de campeonato condicionado por un calendario poco habitual. El Barça disputó primero la segunda jornada, en la que goleó 0-5 al Elche, antes de recuperar este jueves el encuentro de la primera fecha frente al Athletic Club. Ante los vascos se impuso por 2-0, por lo que llega al duelo contra el Rayo después de haber ganado sus dos primeros compromisos ligueros sin recibir ningún gol.

Fermín celebra con Rodri el 2-0 ante el Athletic / EFE/Enric Fontcuberta

El Rayo, por su parte, aterriza en Barcelona después de sumar un punto en las dos primeras jornadas. El conjunto madrileño perdió frente al Sevilla y posteriormente empató ante el Alavés en un inicio de temporada en el que, además, ha tenido que convivir con los problemas existentes para disputar sus encuentros como local en Vallecas.

¿A qué hora se juega el FC Barcelona - Rayo Vallecano?

El partido entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano se disputará el lunes 31 de agosto a partir de las 21:30 horas, horario peninsular español. El escenario será el Spotify Camp Nou y el encuentro corresponde a la jornada 3 de LaLiga EA Sports 2026-27. El encuentro cerrará la tercera jornada del campeonato, después del Osasuna-Getafe programado para las 19:30 horas del mismo lunes.

¿Dónde ver por TV el Barça - Rayo Vallecano?

El FC Barcelona - Rayo Vallecano se podrá ver en directo por DAZN LaLiga. La programación oficial de LaLiga asigna el encuentro a DAZN, que comenzará su cobertura antes del inicio del partido. La señal de DAZN LaLiga también está disponible para los clientes de los operadores que la incluyan dentro de sus respectivos paquetes de fútbol, como Movistar Plus+ y Orange TV. El partido podrá seguirse igualmente mediante la aplicación y la plataforma online de DAZN para los usuarios con una suscripción que incluya LaLiga.

Por supuesto, desde Sport.es también les ofreceremos un extenso directo desde el que podrán estar atentos a todo lo que ocurra antes, mientras y después del duelo entre el Barça y el Rayo Vallecano.