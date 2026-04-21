Horario y dónde ver por TV el Barça - Celta de LaLiga

Barça y Celta tienen muchas cosas en común: el gusto por el buen fútbol, el enorme mimo a sus canteras y otras tantas que les identifican. Pero seguro que a ninguno de los dos equipos les gusta su reciente condición de eliminados de las competiciones europeas. Los azulgranas cayeron en los cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid y se quedaron a un solo gol de la clasificación; los celestes fueron vapuleados por el Friburgo en la misma ronda de la Europa League y llegan muy dolidos a la cita en el Spotify Camp Nou.

Claudio Giráldez: "Siempre le competimos al Barça, ojalá hagamos que haya un poquito más de Liga" / Sport

Para muchos jugadores del cuadro olívico y también para su entrenador, Claudio Giráldez, será la primera vez en el renovado feudo barcelonista. La pasada campaña, el partido fue el Estadi Lluís Companys y dejó un gran sabor de boca a los azulgranas y muy agridulce a los vigueses, que se llegaron a poner 1-3 en el marcador con hat-trick de Borja Iglesias y acabaron cayendo por 4-3 con un polémico gol de Raphinha en el añadido.

El Barça suma todos sus partidos como local en casa por victorias y espera continuar la racha para dar otro paso más hacia un título de Liga que no se puede escapar. Hansi Flick recupera a Pau Cubarsí, que se perdió el último duelo liguero en el Metropolitano por sanción.

La gran duda del técnico alemán está en el centro del campo, donde Frenkie de Jong y Gavi parten con opciones de ocupar el pivote, mientras que Marc Bernal no llega a tiempor para esta cita. También, como cada jornada en ausencia de Raphinha, está en juego el extremo izquierdo con Rashford y Fermín como máximos candidatos.

El Celta, por su parte, sigue con la destacada ausencia de Carl Starfelt en el centro de la defensa. Sin el sueco, los de Claudio Giráldez han perdido consistencia y están encajando demasiados goles. El técnico de Porriño podría volver a contar con Yoel Lago para acompañar a los intocables Javi Rodríguez y Marcos Alonso, o darle otra oportunidad al ghanés Joseph Aidoo. Además de Marcos, los otros exazulgrana de la plantilla, Mingueza, Ilaix Moriba y Ferran Jutglà apuntan a titulares.

¿Qué jugadores del Barça ficharía Claudio Giráldez? / German Bona

Mientras el Barça lucha por el título de Liga, que sería el segundo de la 'era Flick', el Celta tiene el objetivo de mantenerse enposiciones europeas y quién sabe si soñar con una quinta plaza que puede dar pasaporte a la Champions League. Será, como siempre que se miden azulgranas y celestes, un choque muy atractivo.

Horario y dónde ver por TV

El partido de la Jornada 32 de LaLiga EA Sports entre el FC Barcelona y el RC Celta se disputará el miércoles, 22 de abril a las 21.30 horas en el Spotify Camp Nou.

El choque entre azulgranas y celestes será televisado por los canales de Movistar: M+ LaLiga (M54 0110), M+ LALIGA HDR (M440 011)t, M+ LALIGA 2 (M57 0112) y LaLiga TV Bar.

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