Horario y dónde ver el Levante - FC Barcelona de la jornada 5 de LaLiga

El FC Barcelona vuelve a la competición doméstica este domingo después de su estreno europeo de esta temporada. El conjunto blaugrana visita al Levante UD en el Ciutat de València en un partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

El equipo de Hansi Flick afronta una nueva salida con el objetivo de mantener su buen ritmo en el campeonato y sumar tres puntos más antes de que el calendario vuelva a exigirle en Europa. Enfrente estará un Levante que contará con el apoyo de su afición en un Ciutat de València que rozará el lleno para recibir al Barça.

Los blaugrana llegan lanzados tras haber logrado, en cinco partidos disputados esta temporada, cuatro de Liga y uno de Champions, veintidós goles a favor y solo dos en contra. Sobra decir que todos han acabado en victoria para los del técnico alemán. De hecho, ha sido tan aplastante la superioridad que en cuatro de esos cinco encuentros el Barça ha goleado logrando cinco goles, ante Elche, Rayo, Valencia y Feyenoord.

¿A qué hora juegan Levante y FC Barcelona?

El partido entre Levante UD y FC Barcelona, correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports, se disputará el domingo 13 de septiembre a las 16:15 horas (CEST).

El encuentro se jugará en el Ciutat de València, estadio con capacidad para más de 25.534 espectadores y que espera una gran entrada para la visita del conjunto azulgrana.

¿Dónde ver por TV el Levante - FC Barcelona?

En España, el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports entre Levante y Barça se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga. El encuentro también podrá seguirse online a través de las plataformas que dispongan de los derechos de emisión de Movistar+.

¿Dónde seguir online el Levante - Barça?

Los aficionados también podrán seguir toda la información del Levante - FC Barcelona en Sport.es, con la previa, el minuto a minuto y todas las noticias relacionadas con el encuentro.