Horario y dónde ver el FC Barcelona vs Real Madrid de la final de la Supercopa de España 2026

Barça y Real Madrid se verán las caras en la gran final de la Supercopa de España 2025. El escenario será un nuevo Clásico entre los dos grandes del fútbol español, con un título en juego y mucho más que tres puntos, en un partido que siempre va más allá del resultado.

El conjunto azulgrana llega a este choque tras una última exhibición ante el Athletic Club, donde se impuso por 5-0 con una actuación coral que volvió a demostrar el potencial ofensivo y el dominio que quiere imponer Hansi Flick en su equipo. Un Barça arrollador que no dio opción a su rival y dejó sensaciones de gran solidez de cara a la final.

Por su parte, el Real Madrid accede al duelo tras un exigente partido de semifinal, que acabó con victoria por 2-1, en un encuentro gris y marcado por la polémica entre Vinícius Jr. y el técnico rival, Cholo Simeone, tras la sustitución del brasileño. El Madrid llega a la final en un momento de forma inestable, consciente de que una derrota en este partido podría suponer un punto de inflexión clave para la continuidad de Xabi Alonso en el banquillo.

En cuanto a antecedentes recientes, el Barça no ha vuelto a perder desde su derrota en el Santiago Bernabéu por 2-1 el 26 de octubre de 2025, en un Clásico igualado que acabó con triunfo del Madrid en la Liga. Desde entonces, el equipo catalán ha mantenido su buena racha de resultados sin una sola derrota, lo que le da moral extra de cara a la final.

HORARIO DEL BARÇA - REAL MADRID

El partido entre el Barça y el Real Madrid, correspondiente a la final de la Supercopa de España, se disputará el domingo 11 de enero a las 20.00 horas en King Abdullah Stadium.

DÓNDE VER LA FINAL

El enfrentamiento entre Barça y Real Madrid se podrá ver en directo por Movistar+ y Movistar+LaLiga (dial 54 y 110 en Orange) y, además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de narraciones en directo, estadísticas, crónicas y declaraciones destacadas tras el pitido final.