Horario y dónde ver el FC Barcelona - Rayo Vallecano de LaLiga EA Sports

El Barça encara la jornada 29 de la LaLiga EA Sports con el objetivo de seguir con la buena racha. El conjunto azulgrana recibe al Rayo Vallecano en un momento clave del calendario, justo antes del parón de selecciones, con la intención de mantener al menos la ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid en la lucha por el título.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega con la moral disparada tras su contundente clasificación para los cuartos de final de la Champions. El Barça firmó una exhibición ofensiva en el Spotify Camp Nou al imponerse por 7-2 al Newcastle United, en un partido que reforzó las sensaciones del proyecto azulgrana en el tramo decisivo de la temporada.

Las incógnitas

Una de las incógnitas ante el Rayo pasa por Eric García, que no se ejercitó con el grupo en la última sesión debido a una sobrecarga y sigue un plan específico. Su presencia en la convocatoria está en duda. Quien sí apunta al once es Joan García, que pese a las molestias sufridas ante el Newcastle y su sustitución, se ha entrenado con normalidad. Además, el guardameta recibió recientemente la noticia de su convocatoria con la selección de Luis de la Fuente, lo que refuerza su buen momento.

En clave de rotaciones, Flick podría introducir cambios para dosificar esfuerzos. Dani Olmo tiene muchas opciones de entrar en el once, mientras que nombres menos habituales como Marcus Rashford también podrían tener protagonismo. Otro foco de atención será Xavi Espart, que cuenta con opciones de disponer de minutos en este compromiso liguero.

¿Dónde ver el Barcelona - Rayo de la LaLiga por TV y online?

El encuentro entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports se podrá seguir en televisión a través de los canales DAZN LaLiga y DAZN LaLiga 2, disponibles en la plataforma DAZN.

Además, el partido también estará accesible en LaLiga TV Bar dentro de la oferta de Movistar Plus+.