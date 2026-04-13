Horario y dónde ver el Atlético de Madrid-FC Barcelona de vuelta de la Champions

El FC Barcelona necesita acogerse a la épica para lograr el pase a las semifinales de la Champions League. Tras perder 0-2 en la ida de cuartos de final en el Spotify Camp Nou ante el Atlético de Madrid, el cuadro azulgrana deberá superar en el ambiente infernal del Metropolitano al cuadro del ‘Cholo’ Simeone por dos goles (y forzar la tanda de penaltis) o por tres y acceder a la siguiente fase de forma directa en el tiempo reglamentario o mediante una prórroga.

En el partido jugado hace unos días en la Ciudad Condal, el Barça sufrió un revés durísimo al filo del descanso con la expulsión de Pau Cubarsí. Una acción que marcó el devenir del partido, puesto que en ese mismo libre directo Julián Álvarez puso el 0-1 con un golazo.

La actuación de Kovacs y sus ayudantes fue lamentable en el partido del Barça contra el Atlético / Siu Wu / EFE

Sin Pau y con un hombre menos durante todo el encuentro, el equipo de Flick disputó una gran segunda mitad. Pero no tuvo suerte de cara a portería. Lamine Yamal cuajó un partidazo, estuvo en todas, encaró, pero no pudo ayudar al equipo a marcar por lo menos una diana para dejar la vuelta en Madrid más abierta.

Sorloth ajustició

Y lo que sí encontró el Barça fue el 0-2 en contra de Sorloth, que le tiene tomada la medida al cuadro barcelonista. Y en prácticamente la única oportunidad que tuvo el equipo de Simeone en todo el segundo tiempo y pese a jugar con superioridad.

Horario del Atlético-Barça de vuelta de cuartos de final de la Champions League

La vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025/26 entre Atlético de Madrid y FC Barcelona tendrá lugar este martes 14 de abril de 2026 en el Estadio Riyad Air Metropolitano a partir de las 21:00 (CET).

Dónde ver por TV el Atlético-Barça de cuartos de la Champions

El partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona se podrá seguir en directo en España a través del canal ‘Movistar+ Liga de Campeones’ (dial 60).

En SPORT, como siempre, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.