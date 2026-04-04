A qué hora se juega el Atlético - Barcelona de LaLiga EA Sports y dónde ver por TV, online y en directo

Atlético de Madrid y FC Barcelona se dan cita en el Metroplitano este sábado 4 de abril a las 21:00 horas (CET) para disputar la jornada 30 de LaLiga EA Sports. El conjunto blaugrana vuelve al Metropolitano tras caer estrepitosamente por 4-0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, esta vez para seguir manteniendo, por lo menos, la ventaja al frente de la clasificación respecto al Real Madrid.

Flick y Simeone volverán a verse las caras en tres duelos clave para la liga y la Champions / Valentí Enrich / SPO

El Barça suma en este momento cuatro puntos más que el conjunto que dirige Álvaro Arbeloa y, cuando juegue contra los de Simeone, ya sabrá qué resultado habrá logrado el Real Madrid, puesto que los blancos juegan a las 16:15 horas en el campo del Mallorca.

El Atlético de Madrid, por su parte, es cuarto clasificado con 57 puntos. Los rojiblancos llegan al encuentro tras caer 3-2 en el derbi madrileño, aunque clasificados, como el Barça, para los cuartos de final de la Champions tras eliminar al Tottenham. De hecho, Barça y Atlético volverán a verse las caras en Europa la próxima semana, esta vez el miércoles en el Camp Nou en el partido de ida.

Hansi Flick, en rueda de prensa antes del Atlético - FC Barcelona de Liga / DANI BARBEITO

Para los de Hansi Flick, la visita al feudo del Atlético supone una de las salidas más complicadas de las que quedan de Liga. La buena noticia será el regreso de Koundé y Balde, que ya están recuperados de sus lesiones. No así De Jong, que sigue lesionado. Como tampoco estará Raphinha, lesionado con Brasil.

¿Dónde ver el Barcelona - Atlético de Madrid hoy por TV y online?

El partido se juega este sábado 4 de abril, a las 21.00 horas y podrá verse por los canales DAZN LaLiga (M55 O113) y DAZN LaLiga 2 (M58 O114), de la plataforma DAZN. Además, también existe la posibilidad de verse por el canal LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus+. Obviamente y como siempre podrá seguirse en directo a través de la web de Sport.es.