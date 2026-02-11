Copa del Rey
Atlético - Barcelona: Horario y dónde ver las semifinales de Copa del Rey por TV, online y en directo
A qué hora juega hoy el Barça contra el Atlético y en qué canal de TV ver la ida de semifinales de la Copa del Rey
Atlético y FC Barcelona se dan cita en el Riyadh Air Metropolitano este jueves 12 de febrero a las 21:00 horas (CET) para disputar la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Los blaugrana, tras superar a Guadalajara, Racing y Albacete en las rondas anteriores, buscan plaza para la final que se disputará el 18 o 19 de abril en La Cartuja (Sevilla), pese a que inicialmente estaba prevista para el sábado 25 de abril, fecha descartada por coincidir con la Feria de Abril.
Los de Hansi Flick llegan a la cita en un momento muy dulce de juego y resultados, puesto que, desde que perdieron en Stamford Bridge 3-0 ante el Chelsea el 25 de noviembre, han disputado un total de dieciocho partidos con un balance de diecisiete victorias y solo una derrota, la encajada en Anoeta ante la Real Sociedad en un partido que el Barça mereció ganar ampliamente y en el que anularon de forma estrepitosa un gol a Lamine Yamal que habría salvado el empate.
El Atlético, por su parte, llega a semifinales tras haber eliminado a Atlético Baleares, Deportivo y Betis, club al que infligieron una dolorosa derrota por 0-5. En cambio, los sevillanos fueron capaces de devolver el golpe el pasado fin de semana en la Liga tras ganar en el Metropolitano 0-1. Simeone, que esta temporada está generando ciertas dudas en la propiedad del Atlético, tiene un problema con Julián Álvarez, que no marca desde hace cien días y ante el Betis fue sustituido al descanso.
¿Dónde ver el Atlético - FC Barcelona por TV y online?
El partido entre el Atlético y el FC Barcelona, correspondiente a la ida de semifinales de la Copa del Rey, se podrá ver por el canal autonómico TV3 (Cataluña) en abierto y también por La 1 TVE y por su página web, RTVE Play. También por los canales Movistar Plus+ (M7): VER PARTIDO y M+ LALIGA (M54 O110), de la plataforma Movistar Plus+.
Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre Atlético y FC Barcelona a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
