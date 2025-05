El Barça Atlètic se juega la vida en Barakaldo: ganar... y esperar

A cara o cruz. El Barça Atlètic no puede conseguir otro resultado en Barakaldo que no sea la victoria si pretende, a menos que haya una carambola fatal, llegar con vida a la última jornada del Grupo 1 de la Primera RFEF. A dos jornadas para el final, el filial azulgrana se encuentra en una situación límite, y además, debe afrontar la final de Lasesarre sin su capitán. Aleix Garrido sufre una lumbalgia que le ha dejado fuera de la convocatoria. Su ausencia se une a as de Mbacke, Ureña, Víctor Barberá y Dani Rodríguez.

La nota positiva para los azulgranas es que su rival, el Barakaldo, no se juega prácticamente nada. Tienen tanto la permanencia como el play-off a la misma distancia, 6 puntos, así que la motivación debería estar por debajo que la de un filial que tiene que salir al césped deportivamente hablando, con el cuchillo entre los dientes.

Germán Bona

Sergi Milà, el técnico del Barça Atlètic, ha desplazado a 20 futbolistas a tierras vascas. La novedad es la de Álvaro Cortés. El central aragonés regresa tras cumplir un partido de sanción y apunta a la titularidad, pues es una pieza fundamental para Sergi Milà.

La baja de Aleix en la sala de máquinas será cubierta por otro de los habituales, Pedro Soma. Por delante del norteamericano, los primos Fernández, Toni y Guille. Y arriba, lo más seguro es que el mister siga confiando en Ivan Cedric, aunque Godoy ya estaría para ser titular.

"Todavía hay vida"

El técnico del Barça Atlètic no pierde la esperanza y confía en las posibilidades de un filial extremadamente necesitado. "Todavía hay vida. Tenemos que ir al campo del Barakaldo a sacar una buena versión nuestra, intentar ser superiores a nuestro rival y centrarnos únicamente en los que tenemos que hacer nosotos. Después, ya nos fijaremos en qué ha deparado la jornada", señaló Sergi Milà en relación a que el equipo no depende de sí mismo en esta jornada unificada.

En este sentido, insistió en que "no sirve de nada que los otros resultados nos favorezcan si nosotros no somos capaces de sacar los tres puntos de Barakaldo. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Esperamos un partido complicado ante un rival que tiene la permanencia asegurada y la ilusión, quizás, de conseguir hitos mayores", concluyó Milà.

El resto de la jornada

El Barça Atlètic no depende de sí mismo para salvarse y aunque durante el partido, Milà no quiere más distracciones de las estrictamente necesarias,es evidente la importancia que tendrán los resultados de los rivales directos si el filial sigue con opciones. La jornada es unificada y se juegan todos los partidos a la misma hora. Estos son los que afectan a los azulgranas: Lugo-Zamora; Andorra-Sestao River; Unionistas-Tarazona; Real Unión-Osasuna Promesas y Gimnástica Segoviana-Nàstic.

Horario y dónde ver

El partido entre el Barakaldo y el Barça Atlètic de la Jornada 37 del Grupo 1 de la Primera RFEF se disputará este sábado 17 de mayo a las 19.00 horas en el Estadio de Lasesarre.

El partido será arbitrado por Sergio Escriche Guzmán, del Comité Valenciano, y se televisará por las plataformas Barça One y FEF TV.

El posible once del Barça Atlètic

Astralaga; Landry, Alexis Olmedo, Álvaro Cortés, Jofre Torrents; Pedro Soma, Guille, Toni Fernández; Dacosta, Cedric y Jan Virgili.