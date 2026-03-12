¿A qué hora y dónde ver el debate entre Joan Laporta y Víctor Font por la presidencia del Barça?

A solo tres días de las elecciones del FC Barcelona, la carrera por la presidencia entra en una de sus citas más esperadas. Joan Laporta y Víctor Font protagonizan hoy jueves el el segundo y último debate de la campaña, un cara a cara de alto voltaje en el que ambos buscarán apurar sus opciones para convencer al socio azulgrana antes de las urnas.

La cita estará moderada por los periodistas María Fernández Vidal, presentadora de Deportes en TV3, y Francesc Garriga, una voz con amplia trayectoria en la radio pública catalana.

Nadie más formulará preguntas, por lo que todo el protagonismo recaerá en los moderadores y, sobre todo, en la capacidad de respuesta de Laporta y Font en un formato que puede dejar mensajes de peso en el electorado culé.

¿A qué hora es el debate entre Laporta Font?

El debate, organizado conjuntamente por TV3 y "Catalunya Ràdio", se celebra hoy jueves a las 23:00 horas (CET) y apunta a convertirse en uno de los momentos clave del tramo final electoral.

Laporta en la redacción de SPORT / Dani Barbeito

Con temas por debatir como el proyecto deportivo en el Barça, la estructura, las últimas informaciones sobre Erling Haaland, los dos candidados deberán acabar de convencer a los socios que este domingo 15 de marzo se movilizarán por toda Catalunya para elegir al próximo presidente.

No es un debate más: será la última gran exposición pública de ambos aspirantes antes de que el barcelonismo tome una decisión definitiva. En 2021

Víctor Font, líder de 'Nosaltres' y candidato a las elecciones del Barça / Dani Barbeito

Dónde ver el debate de la presidencia del Barça entre Laporta y Font

En Catalunya, los aficionados y socios que quieran seguirlo en directo lo podrán ver a través de TV3 y también en Betevé, la televisión de Barcelona.

En el resto de España, el debate por la presidencia del Barça se podrá seguir por la plataforma 3cat, así como en el canal 166 de Movistar+.

Joan Laporta y Víctor Font afrontan su último examen público y desde SPORT te contamos todo lo que suceda en este debate en directo con nuestra narración.