El horario del Barça - Osasuna traerá cola

El próximo sábado finalizan los cinco días hábiles para que Barça y Osasuna presenten sus alegaciones y hagan sus propuestas para la disputa del encuentro entre ambos que fue suspendido el pásado sábado a causa del repentino fallecimiento del doctor del primer equipo blaugrana, Carles Miñarro. Antes de que llegue la decisión final, parece que el acuerdo va a ser complicado porque los dos clubs difieren en sus preferencias. En el caso del Barça, además, por razones deportivas de mucho peso.

A día de hoy, tal y como apunta 'Relevo', solo existen dos fechas libres para recuperar el encuentro correspondiente a la jornada número 27 de Liga: el jueves 27 de marzo y el miércoles 21 de mayo. Los blaugrana apuestan por jugar en mayo, justo antes de poner el cierre al campeonato ante el Athletic en San Mamés el 25 de mayo. Según esta misma información, Osasuna entiende que es demorar demasiado en el tiempo un partido que podría adulterar la competición cuando podría haber tantas cosas en juego.

Las razones del Barça, sin embargo, son poderosas porque, en el caso de que la fecha elegida fuera finalmente el 27 del mes corriente podría suponer un grave perjucio para la lista de convocados de Hansi Flick. Y es que la visita de los navarros se produciría justo después del parón de selecciones y antes de la jornada prevista para el fin de semana, la número 29, que enfrenta a Barça y Girona en Montjuïc.

Hansi Flick en rueda de prensa / JAVI FERRÁNDIZ

Dos bajas muy sensibles

Para los blaugrana son días delicados por el alto volumen de internacionales con los que cuenta y, en ese sentido, podría incluso quedarse sin la posibilidad de contar con dos jugadores tan importantes como Raphinha y Araujo. El extremo se enfrenta a Brasil el 26 de marzo, así que no llegaría a tiempo. En el caso del charrúa, el segundo partido de este parón lo disputan ante Bolivia el día 25, así que podría llegar, pero muy justo tras un viaje transoceánico.

Flick no quiere ni oír hablar de asumir estas dos bajas de forma forzada porque cuando existen otras opciones en las que a nivel de ausencias no pierde nadie. En el caso de los seleccionables para el equipo de De la Fuente no habría tanto problema porque el segundo partido de la UEFA Nations League de cuartos de final de la competición ante Holanda está previsto para el domingo 23 de marzo. En todo caso, LaLiga y la RFEF, también según 'Relevo' estarían más en la línea de Osasuna que no en la del Barça.

Ronald Araujo celebra su tanto contra la Real Sociedad / Dani Barbeito

Todo quedaría, lógicamente, mucho más despejado en el caso de que el Barça fuera eliminado por el Benfica este martes, pero ese es un escenario que nadie se plantea y que, en el fondo, nadie quiere plantearse. Por razones obvias.