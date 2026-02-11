Confirmado el horario del Athletic Club - Barça

LaLiga ha dado a conocer este miércoles los horarios correspondientes a la vigesimoséptima jornada del campeonato nacional de Primera División. El encuentro que medirá al Athletic Club y al FC Barcelona se disputará el próximo domingo 8 de marzo a las 16:15 horas en el estadio de San Mamés.

El equipo dirigido por Hansi Flick llegará a esta cita inmerso en un tramo exigente de competición. Actualmente, el FC Barcelona se mantiene como líder en solitario de LaLiga con 58 puntos, con una mínima ventaja sobre el Real Madrid, que ocupa la segunda posición con 57.

Antes del viaje a Bilbao, el calendario del conjunto azulgrana contempla varios compromisos de nivel. Tras la ida de la semifinal copera ante el Atlético, en competición liguera el equipo de Flick visitará al Girona en Montilivi.

Posteriormente, el Barça encadenará tres partidos consecutivos actuando como local: recibirá al Levante y al Villarreal en liga, y disputará el choque de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. La visita a San Mamés marcará, por tanto, el regreso a los desplazamientos del conjunto catalán tras esta serie de encuentros en casa.

Será la tercera vez que ambos clubes crucen sus caminos en la presente temporada, con unos precedentes que hasta el momento han sido ampliamente favorables a los culés. El FC Barcelona se impuso por 5-0 en la semifinal de la Supercopa de España que acabó levantando, y venció por 4-0 en el encuentro correspondiente a la primera vuelta de LaLiga, partido que estuvo condicionado por la expulsión del mediapunta rojiblanco Oihan Sancet.

El Barça, después del Madrid

El Barça saltará al césped de San Mamés conociendo el resultado de su principal perseguidor. El Real Madrid jugará el sábado 7 de marzo a las 21:00 horas en su visita al Celta de Vigo. Ese mismo sábado, en el turno de las 18:30 horas, tendrá lugar el enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

LaLiga ha especificado que todos los horarios fijados para esta jornada 27 quedan sujetos a posibles modificaciones y cualquier variación dependerá estrictamente de los emparejamientos y de la asignación definitiva de fechas para los encuentros de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.