La hora de Ter Stegen con Alemania no puede esperar más

A sus 38 años, Manuel Neuer sigue amarrándose a su condición de titular fijo en la selección alemana. El meta teutón viene coqueteando en los últimos años con dar un paso al costado pero este viene aplazándose una vez tras otra. Ni siquiera las recientes lesiones que ha sufrido le han convencido para 'abdicar', aunque esta vez podría ser al fin diferente. Paciente, un Ter Stegen seis años más joven sigue esperando que llegue su momento.

Tras caer eliminado ante España, el guardameta del Bayern de Múnich vuelve a estar en el centro de muchas miradas. En Alemania piden un relevo generacional y Thomas Müller y Toni Kroos ya han confirmado que se bajan del barco, aunque en el caso del primero todavía no lo dio como algo cien por cien confirmado.

No es que Neuer fallara estrepitosamente en los dos goles del combinado español, pero tampoco estuvo excelente, sobre todo en el disparo de Dani Olmo que no iba ni muy fuerte ni tampoco lamiendo la cepa del poste. Manuel sí tuvo errores imperdonables en la eliminatoria de Champions ante el Real Madrid al entregarle el gol en bandeja a Joselu y también en el amistoso del combinado teutón ante Grecia.

Pese a ir claramente a menos y pese a los crecientes problemas físicos, Julian Nagelsmann y el resto de seleccionadores anteriores siempre han dejado claro que Neuer era intocable. "No quiero discutir el papel del portero, Manuel Neuer es y será nuestro portero titular. No dejaré que surja ninguna discusión, aunque todos intenten iniciar una", aseguró el técnico a principios de junio. Paralelamente, Ter Stegen admitía lo "decepcionante" que es su situación.

Alemania pide un relevo generacional

Ahora, sin embargo, la situación de cara al Mundial de 2026 podría ser al fin diferente. Para entonces, el arquero tendrá ya 40 años. No parece que la selección vaya a presionarle para que dé un paso al costado, pero el hecho de que Müller o Kroos sí lo hagan, unido a los negativos resultados de la 'Mannschaft' y la presión popular para que entre aire nuevo en la selección, puede acabar decantando la balanza.

Este viernes, Neuer no despejó la incógnita en su paso por la zona mixta. "¿Dejar la selección? Es una decisión que me puede suponer medio año o incluso más para tomarla", dijo. Así pues, parece que el culebrón no tendrá resolución inmediata. Como siempre, al guardameta del Barça no le queda más remedio que tirar de paciencia, aunque se acerca el final del túnel.