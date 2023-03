La hora de las reivindicaciones

Azulgranas como Alba, Ansu y Eric Garcia podrían tener en Elche una oportunidad que les permita volver a sentirse importantes Fueron al Mundial, De La Fuente no les ha llamado en su primera lista y podrían beneficiarse del cansancio de los internacionales y de las lesiones

Jordi Alba y Eric Garcia tienen una cosa en común: no son titulares desde la derrota en Almería el pasado 26 de febrero, es decir, hace un mes. Ansu Fati no jugó en el Power Horse Stadium por una contusión en la rodilla y sí fue de la partida en el siguiente encuentro de Liga, la visita del Valencia al Spotify Camp Nou, pero apenas ha tenido unos minutos en San Mamés y el clásico.

Jordi Alba, ni siquiera eso. No ha vuelto a jugar desde aquella fatídica derrota, cuatro partidos en blanco. Eric dispuso de apenas 9 minutos contra el valencia y después, lo mismo. Presenció desde el banquillo las intensas y ajustadas victorias al Athletic de Bilbao y Real Madrid.

De Lucho a De la Fuente

Tres casos comunes, tres futbolistas que fueron al Mundial (Alba fue el único titular) con Luis Enrique, pero no han entrado en la primera lista de Luis de la Fuente, en parte, y mucha, por no estar jugando en su equipo. Tampoco lo han hecho Marcos Alonso ni Ferran Torres, pero Xavi está contando más con ellos que con sus otros tres jugadores.

Ahora, se dan un cúmulo de circunstancias que pueden llevarles a la titularidad en Elche. El parón de selecciones tiene una parte positiva para los que no son citados, y es que se pueden entrenar con su equipo y demostrar a Xavi que merecen un sitio en el once, al margen de no acumular cansancio con dos partidos en solo cuatro días y evitar, aunque no se está nunca libre de ellas, las lesiones.

El Martínez Valero, ¿escenario del 'regreso'?

A Jordi Alba ya le tocaría, por lógica, recuperar la titularidad en la visita del próximo sábado (21.00 horas) al colista Elche. De lo contrario, sería para extrañarse, por mucho que Xavi le esté dando toda la cancha a Balde.

En el eje, las molestias de Araujo, a quien se podría reservar para el clásico copero, y la lesión de Andreas Christensen podría abrirle la puerta a Eric Garcia, ya sea haciendo pareja con Marcos Alonso si Kounde sigue en el lateral diestro, o con el francés. Si Xavi los quiere tener a todos con confianza, el partido en el Martínez Valero se antoja propicio.

Lo mismo con Ansu Fati, que suma seis goles esta temporada y los necesita como el comer. La lesión de Frenkie retrasaría a Gavi a su posición más natural en el centro del campo y con 4-3-3, podría entrar de nuevo el de Guinea-Bisáu. El parón cansa solo a los internacionales y en el horizonte está el quinto y último clásico de la temporada. Xavi sabe que hay varios futbolistas con ganas de reivindicarse y en Elche puede llegar su hora. Para que vuelvan a sentirse importantes.